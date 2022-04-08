أسعار الألومنيوم تتراجع لأدنى مستوياتها منذ أكثر من 3 أسابيع

تراجعت أسعار الألومنيوم في الصين، للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع، بفعل المخاوف من أن تؤدي عمليات الإغلاق الجديدة في الصين وأسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف النمو والطلب في سوق المعادن.

أنهت عقود الألومنيوم الأكثر تداولًا في بورصة "شنغهاي" للعقود الآجلة التداول بانخفاض بنسبة 1.4٪ لتسجل 21825 يوانًا (3431.23 دولارًا) للطن، بعد أن لامس أدنى مستوى منذ 16 مارس في وقت سابق من الجلسة، وعلى مدار الأسبوع الماضي، انخفضت العقود الآجلة بنسبة 4.2٪، وفقا لـ«رويترز».

تراجع النحاس والنيكل

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النحاس بنسبة 0.3٪، وارتفعت أسعار النيكل 0.3٪، بينما انخفض الزنك 0.7٪ وتراجع القصدير 0.1٪.

وقال محللو إستراتيجيات السلع الأساسية في مؤسسة «أنذا» في مذكرة: «إن تفشي فيروس كورونا المتفاقم في الصين أثر على المعنويات في قطاع المعادن الأساسية».

اضطرابات المعروض

ومع ذلك، تحتفظ السوق بوجهة نظر صعودية بشأن تعافي الطلب بعد «كورونا»، وأدى الطلب القوي في أماكن أخرى إلى جانب الاضطرابات المستمرة في العرض إلى دفع المخزونات في بعض الأسواق إلى مستوى قياسي منخفض.

ويخضع المركز المالي الصيني الرئيسي في «شنغهاي» حاليًا للإغلاق على مستوى المدينة، حيث تعمل السلطات على احتواء أكبر تفشي لفيروس «كورونا» في المدينة.

وضغط الدولار بشكل كبير على المعادن، حيث امتد ضغطه صعوديًا يوم الجمعة، ووصل إلى أعلى مستوى له في عامين تقريبًا، مدعومًا باحتمال حدوث وتيرة أكثر تشددًا لرفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

يتسبب ارتفاع الدولار في جعل المعادن المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى، وقالت خمسة مصادر في السوق، إن علاوة شحنات الألومنيوم للمشترين اليابانيين، في الفترة من أبريل إلى يونيو، تم تحديدها عند 172 دولارًا للطن، بانخفاض 2.8٪ عن الربع السابق، حيث طغى ضعف الطلب في اليابان والصين على المخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا.