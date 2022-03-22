تراجع أسعار الألومنيوم رغم تزايد المخاوف من نقص الإمدادات عالميا

تراجعت أسعار الألومنيوم في لندن، اليوم الثلاثاء، على الرغم من المخاوف بشأن تعطل الإمدادات التي أبقت الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، في ظل اشتعال الصراع بين روسيا وأوكرانيا وعدم وجود أي بوادر للتهدئة.

وانخفضت عقود الألومنيوم الآجلة لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.1 ٪ إلى 3517 دولارًا للطن، وهو رقم ليس بعيد عن أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا تم تسجيله أمس الإثنين.

وأغلقت عقود الألومنيوم الأكثر تداولا في مايو ببورصة شنغهاي للعقود الآجلة على انخفاض بنسبة 0.3 ٪ عند 22950 يوان (3608.55 دولار) للطن، وفقا لوكالة «رويترز».

تزايد حالات كورونا

وتترقب السوق أيضًا عن كثب حالة فيروس كورونا في الصين، حيث تتزايد حالات الإصابة، وقال مات سيمبسون، كبير محللي الأسواق في «سيتي إندكس»، إن العالم يحاول التكيف وتعلم كيفية التأقلم مع كورونا كجزء من الحياة اليومية.

الحرب في أوكرانيا ركيزة أساسية لدعم المعادن

وأضاف: «تظل الحرب في أوكرانيا ركيزة أساسية لدعم المعادن ويمكن القول أنها ساهمت في الجزء الأكبر من التقلبات خلال الأسابيع الأخيرة».

وأبلغ المركز المالي الصيني في شنغهاي اليوم الثلاثاء، عن تحقيق رقم قياسي يومي «خامس»، على التوالي لحالات كورونا المنقولة محليًا والتي لا تظهر عليها أعراض.

مخاوف نقص الإمدادات

وعزز الحظر الأسترالي لتصدير خامات الألومينا والألومنيوم إلى روسيا كجزء من عقوباتها ضد موسكو، من مخاوف نقص الإمدادات بينما من المقرر أيضًا أن تخفض شركة «تريمنت»، التي يقع مقرها في ألمانيا إنتاجها بنسبة 50٪ بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال محللون في مؤسسة «إيه إن زد»، في مذكرة إن الإنتاج العالمي خارج الصين يكافح بالفعل، كما تزيد خسائر الإمدادات الإضافية من احتمالات عجز أوسع.

وبلغت مخزونات الألمنيوم في المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن 704850 طنًا، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2007، وتراجعت المخزونات في مستودعات بورصة شنغهاي بنسبة 4.2٪ إلى 333823 طنًا الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى تراجعت أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن 0.3٪ إلى 10260.50 دولارًا للطن، وارتفع الرصاص 0.3٪ إلى 2265.50 دولارًا ، كما انخفض الزنك بنسبة 1٪ تقريبًا عند 3903.50 دولارًا، وانخفض عقد النيكل الأكثر تداولا في شهر أغسطس في شنغهاي بنسبة 3٪ إلى 196200 يوان للطن.