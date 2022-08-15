تراجع جديد في أسعار القمح بسبب الشحنات الأوكرانية

تراجعت العقود الآجلة للقمح في شيكاغو إلى 7.9 دولار للبوشل (27 كيلو تقريبا) مقتربة من أدنى مستوياتها في فبراير عند 7.5 دولار، وفقا لأسعار بورصات الحبوب العالمية اليوم.

وحافظت الأسعار على مستويات ما قبل الغزو الروسي لأكثر من شهر واحد، حيث استمرت صادرات الحبوب المنقولة بحرا في مغادرة موانئ البحر الأسود الأوكرانية.

تخفيف أزمة الغذاء العالمية

وواصلت السفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية العمل بسلاسة، بعد أن توسطت الأمم المتحدة في اتفاق بين روسيا وأوكرانيا لإنشاء ممرات تجارية للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية.

20 مليون طن أوكراني

من المتوقع أن تبيع أوكرانيا أكثر من 20 مليون طن من الحبوب، التي أفادت التقارير بأنّها تراكمت في صوامع الموانئ منذ بدء غزوها في 24 فبراير، بينما تفسح أيضًا مساحة المخزون التي تشتد الحاجة إليها لمحصول القمح القادم.

في غضون ذلك، راجعت وزارة الزراعة الأمريكية، الإمدادات العالمية تصاعديًا في تقريرها الأخير، مدعومًا بتوقعات الإنتاج القياسية لروسيا وإنتاج أكبر للصين وأستراليا.

وتشير البيانات التاريخية إلى أنّ القمح وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في مارس الماضي، مع احتدام الحرب الروسية الأوكرانية، التي عزّزت المخاوف بشأن تراجع الإمدادات.

ويتوقع تداول القمح عند 8.3 دولار للبوشل بنهاية هذا الربع، وأن تصل إلى 9.2 دولار في غضون 12 شهرًا، ويتم تداول العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو ويورونكست، وبورصة مينيابوليس للحبوب. وتعادل وحدة العقد القياسية هي 5000 بوشل.

وشكلت أوكرانيا وروسيا نحو 30% من صادرات القمح العالمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.