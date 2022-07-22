بشرى سارة للموازنة.. الصناعات الغذائية تتوقع تراجعًا كبيرًا في سعر القمح

توقعت غرفة الصناعات الغذائية تراجعًا كبيرا في سعر القمح خلال أشهر قليلة، ما يحمل أنباء سارة للموازنة المصرية، التي تحملت تكاليف إضافية نتيجة القفزة القياسية في أسعار القمح بعد نشوب الحرب الروسية الأوكرانية.

وشهدت أسعار القمح ارتفاعا تجاوزت نسبته 50% منذ نشوب الحرب، حيث تحملت الموازنة للدولة نحو 12 مليار جنيه كمخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، وفقا لتصريحات سابقة لوزير المالية محمد معيط.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتحركت الحكومة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتنويع مصادر استيراد القمح من أجل تأمين الاحتياجات المحلية.

تراجع أسعار القمح إلى 382 دولارا في يونيو الماضي

وبحسب ما كشفه تقرير اتجاهات السلع الاستراتيجية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، فإن أسعار القمح ارتفعت من 404.5 دولار للطن في أبريل الماضي، إلى 432 دولارا في مايو، لكنها تراجعت إلى 382 دولارا في يونيو الماضي، وبلغ معدل الارتفاع في السعر 51.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ويتوقع التقرير أن تستمر أسعار القمح في التراجع بحلول شهر سبتمبر المقبل لتسجل 303.6 دولارا للطن.

ارتفاع السكر عالميا

وذكر التقرير الذي تلقت «الوطن»، نسخة منه، أن الفترة من أبريل حتى يونيو شهدت ارتفاع أسعار السكر الأبيض عالميًا، حيث ارتفع السعر من 542.9 دولار في أبريل الماضي، إلى 543.8 دولارا في مايو، وإلى 561.7 دولارا في يونيو، وقال التقرير إنّ معدل التغيير في السعر مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بلغت 26.6%، فيما توقع أن تشهد الأسعار انخفاضًا في أكتوبر المقبل لتهبط إلى 548.3 دولار للطن.

فيما شهدت أسعار السكر الخام انخفاضا في مايو، حيث تراجعت من 433.2 دولار للطن، إلى 424.8 دولار للطن في مايو، وإلى 414.2 دولار للطن في يونيو، حيث بلغ معدل التغيير في السعر 21% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتوقع التقرير أن تشهد أسعار السكر الخام ارتفاعا في أكتوبر إلى 422.8 دولارا.

وأشار التقرير إلى أن أسعار الذرة الصفراء ارتفعت بنحو 13.3%، حيث سجلت 309.5 دولار للطن في أبريل، وارتفعت إلى 310 دولارات في مايو، لكنها تراجعت إلى 298.5 دولار في يونيو، ومن المتوقع أن تصل إلى 299.2 دولار للطن في سبتمبر المقبل، وذكر التقرير أن معدل الزيادة في سعر الأرز غير المقشور بلغ 23.4%، حيث ارتفع السعر من 357 دولارا للطن في أبريل إلى 376.8 دولار في مايو، ثم انخفض إلى 363.8 دولار في يونيو، ومن المتوقع أن يستمر في الارتفاع بحلول سبتمبر إلى 375.7 دولار للطن.

كما شهدت أسعار الأرز كسر 5% ارتفاعًا من أبريل حتى يونيو، حيث بدأت بـ 431 دولارا للطن، ووصلت إلى 444 دولارًا في يونيو.