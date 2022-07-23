التموين: سعر القمح تراجع عالميا بعد الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا

قال الدكتور إبراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين، إن النزاع الروسي الأوكراني أثر على أسعار الأقماح عالميا، وكذلك باقي الحبوب، لافتا إلى أن سعر طن القمح زاد 25% بسبب أزمة روسيا وأوكرانيا في البداية، لكن الاتفاق الذي جرى الإعلان عنه أمس بين روسيا وأوكرانيا، انعكس بانخفاض مباشر في سعر طن القمح.

تذبذب سعر القمح عالميا بسبب حرب روسيا وأوكرانيا

وأوضح «العشماوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، ومنذ عام كان سعر طن القمح 240 دولار، وفي الشهر الماضي وصل إلى 500 دولار، وأمس وصل إلى 400 دولار، مشيرا إلى أنه تجري مراقبة أسعار القمح بشكل لحظي لتنسيق توافر الموارد وضخ الكميات المناسبة للأسواق.

وأشار «العشماوي» إلى أن الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا ما زال في حيز التنفيذ وقد حدثت مناوشات بين البلدين اليوم، لافتا إلى أنه كلما هدأت الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا ينعكس ذلك إيجابا على انخفاض أسعار تداول الحبوب على مستوى العالم.

مشكلة التأمين في نقل القمح

وأكد مساعد أول وزير التموين، أن مشكلة تأمين نقل الحبوب تتزايد بسبب انعكاس ارتفاع مبالغ التأمين على سعر المنتج النهائي، وكذلك نقل الحبوب في منطقة ألغام بحرية، بما يتطلب نوعا خاصة من التأمين في ممرات آمنة بتكلفة عالية أو متزايدة وفقا لكيفية التأمين المقررة، مشيرا إلى أن أسعار النقل والتموين زادت عالميا.