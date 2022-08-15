وزير السياحة يبحث تطوير آليات العمل والاستفادة من الكفاءات

أجرى أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، جولة في مقر الوزارة بالعباسية، لتوجيه التحية والتعرف على العاملين بالوزارة وعلى آليات سير العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة بها.

تطوير العمل بالوزارة

وحرص وزير السياحة والآثار خلال الجولة، على التحدث مع العاملين والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل بالوزارة، وهنأ العاملون الوزير بمنصبه الجديد، متمنين له النجاح والتوفيق.

كما تحدّث مع رؤساء الإدارات المركزية ومديري الإدارات المختلفة للتعرف بصورة أعمق على مهامهم وآليات سير العمل.

الاستفادة من الخبرات

وأكد الوزير، أهمية الاستفادة من الكفاءات والخبرات الموجودة بالوزارة وتكاتف الجميع وبذل مزيد من الجهد لتطوير منظومة العمل بالوزارة.

يذكر أنّ أحمد عيسى، أدى اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، في مدينة العلمين الجديدة، وزيرًا للسياحة والآثار، في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ثم اتجه إلى مقر الوزارة بالزمالك، حيث حرص على عقد لقاء مع عدد من قيادات الوزارة والهيئات التابعة لها للتعرف عليهم وعلى مهام عملهم والدور المنوط بهم، ومناقشة أهم ملفات العمل بالقطاعات المختلفة.