كل ما تريد معرفته عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار الجديد

تولى أحمد عيسى منصب وزير السياحة والآثار، خلفاً للدكتور خالد العناني، حيث تولى الأول منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في البنك التجاري الدولي منذ 2016، وأحدث طفرة كبيرة به.

وعمل «عيسى» عضوًا بلجنة الإدارة التنفيذية في «البنك التجاري الدولي»، ورئيسًا للجنة البنوك والتمويل في «غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة»، وعمل عضواً بمجلس إدارة «جهاز تنمية التجارة الداخلية»، وعضوًا بمجلس إدارة شركة «مصر للطيران القابضة».

السيرة الذاتية لوزير السياحة والآثار الجديد

بدأ أحمد عيسى، مسيرته المهنية عام 1993، وتقلد الكثير من المناصب القيادية في «البنك التجاري الدولي» أهمها رئيس القطاع المالي، ورئيس البحوث في شركة البنك التجاري الدولي للسمسرة، ورئيس التخطيط الاستراتيجي بين عامي 2003 و2008، والعضو المنتدب لشركة البنك التجاري الدولي لخدمات الاستثمار البنكي «سي آي كابيتال» بين 2005 و2010، ورئيس مجموعة المؤسسات المالية في قطاع تمويل المؤسسات بين 2010 و2011، الرئيس التنفيذي للمالية بين 2011 و2015، رئيس قسم التوزيع والفروع خلال 2015، ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية بين 2015 و2016.

كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة «كوريليس» بين 2013 و2015، ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فالكون جروب بين 2012 و2014، وترأس لجنة المراجعة في الشركة القابضة المالية للطيران المدني، وكان أحد أعضاء مجلس الإدارة فيها.

حصل «عيسى» على دورات من جامعات أجنبية

وحصل «عيسى» على ماجستير في إدارة الأعمال عام 2003 من جامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في التجارة اختصاص محاسبة عام 1991 من جامعة عين شمس، كما حصل على الكثير من دورات إعداد القيادات والتخطيط الاستراتيجي والتمويل من عدة جامعات مثل كلية لندن للأعمال في المملكة المتحدة والمعهد الأوروبي لإدارة الأعمال «انسياد» في فرنسا وغيرها.