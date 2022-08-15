استشاري يحذر من خطورة استهلاك السكر.. مشاكل صحية كثيرة

يتعرض الإنسان في بعض الأوقات إلى استهلاك المزيد من السكر أكثر مما يوصي به الأطباء، وبطرق غير صحية، خاصة أنه أصبح متواجدًا في معظم الأطعمة والمشروبات التي يتناولها الناس يوميًا، والسكر يغذي كل خلية في المخ وهو ما يجعل الجسم في حاجة إليه في معظم الوقت ولكن بنسب معينة.

قال الدكتور هاني جبران، استشاري السمنة والنحافة والباطنة، إن السكر تعود وليس إدمان، والجسد له احتياجات ضرورية من السكر لابد من الحصول عليها، والمخ يأخذ السكر «جلوكوز» بأي وسيلة سواء كان من البروتين أو الدهون أو العضلات، وذلك ليس إدمانًا لأن تقليل السكريات يؤدي إلى الشعور بالدوخة أو الصداع.

الزيادة المفرطة في السكر تؤدي إلى مشاكل صحية

وأضاف «جبران» لـ«الوطن»، أنه في حالة الزيادة عن الحد الطبيعي للجسد من السكريات، فإن كمية الطاقة الزائدة التي لا يحتاجها يتم تخزينها في الدهون التي تستخدم في وقت الجوع لتكسيرها، وتحويلها إلى سكريات حتي يستطيع الإنسان أن يعيش، ولكن في حالة الزيادة المفرطة في السكريات مع زيادة الدهون، فإن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة

وأكد أنه يجب الاعتدال في تناول السكريات سواء من خلال الأطعمة أو المشروبات على مدار اليوم، لافتًا إلى ضرورة الابتعاد عن تناول الوجبات بشكل متقطع أو تحديد جرعات معينة من السكر يوميًا، أو تناول عسل النحل الذي يعد أفضل صحيًا من تناول السكر لكنه نفس تأثير السكر، أو السكر البني الذي يعتبر أفضل صحيًا من السكر الأبيض دون وجود فارق في السعرات الحرارية بينهما.

تقليل الوزن يعتمد على تقليل السكريات

وأشار إلى ضرورة تقليل السكريات إذا رغب الشخص في فقدان الوزن: «لو عايز أقلل في الوزن لازم أقلل من السكريات علشان أحرق من الدهون الداخلية بالجسم، والناس اللي عندهم نحافة لا ينبغي لهم الحصول على سكريات بشكل مضاعف لأن ذلك سيسبب العديد من المشاكل وسيشعرهم بالتعب».

وتابع: «زيادة الكتلة العضلية عن طريق التدريبات البدنية وممارسة الرياضة، هي الحل الأمثل لمن يعانون من النحافة، لأن الرياضة أساس كل شيء مع الأكل المتوازن وزيادة البروتين في تناول الطعام الصحي، لتكون الزيادة في العضلات وليست في الدهون».