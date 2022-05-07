جمال شعبان يحذر من خطورة مرض السكر.. 13 مليون مصري مصابين به

حذرالدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية والعميد السابق لمعهد القلب، من مضاعفات مرض السكر، مؤكدا أهمية التزام مريض السكر بالمتابعة والالتزام بالعلاج المقرر، وتنظيم كميات العلاج المقررة للمريض من قبل الطيبب.

وأكد «شعبان» عبر فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن مرض السكر بسيط ويمكن السيطرة عليه ولكنه ربما يكون خطيرًا في حالة الإهمال، وعن عدد مرضى السكر، قال إن 12% في مصر مصابين بالسكر أي حوالي 13 مليون نسمة، مشيرًا إلى أنه يجب على المريض استخدام سكر «استيفيا».

جمال شعبان: الحزن الشديد يؤدي إلى الوفاة

وأشار إلى واقعة وفاة شاب يدعى «كريم» حزنًا على وفاة خطيبته «دنيا» والمعروفين باسم «عروسي الدقهلية»، موضحًا أن الحزن الشديد يؤدي إلى الوفاة، فيما تحدث عن وفاة العروس بسبب مضاعفات السكر، مشيرًا إلى ما يعرف باسم «مقاومة الإنسولين»، قائلًا: «البنكرياس هو المسؤول عن نقل السكر في الجسم وكذلك نقل ناتج حرق الكربوهيدات الذي يستخدم مثل البنزين ليشغل الخلية، ولكي يتحرك هذا البنزين من الدم ويدخل إلى الخلية، لابد من وجود هرمون وهو الإنسولين، على أن تفتح الخلية البوابة ليدخل هذا السكر وتستفيد به الخلية وتحرقه في التفاعلات الخاصة بها (على غرار حرق البنزين في السيارة)».

وتابع «أما في حالة وجود نقص في الإنسولين، يحدث ارتفاع في السكر لكنه لن يدخل إلى الخلية، وتحدث بالتالي أعرض ارتفاع السكر في الدم، وهو ما يؤثر على الأوعية الدموية والشرايين ويحدث نوع من «البارومة» في الشرايين، ومشكلة في شبكية العين والأعصاب وغير ذلك».

يجب فحص فاع العين ومتابعة وظائف الكلى

وأكد استشاري أمراض القلب أهمية متابعة مرض السكر، قائلًا: «ليس فقط الاهتمام بتحليل السكر الصائم والفاطر والتراكمي بل نوعية الأكل والعلاج أيضا، مرض السكر ربما يبدو مزعجًا لمن ترك التشخيص والمتابعة والعلاج، لكن يمكن التحكم فيه من خلال تنظيم الأكل والمتابعة»، مشددا على ضرورة متابعة مريض السكر وفحص حالة قاعة العين على الأقل مرة كل سنة، حتى لا يفاجىء بعد فترة بالإصابة بانفصام في الشبكية وزغللة في العين، وكذلك متابعة وظائف الكلى والميكروألبومين على الأقل مرة كل ستة شهور، تجنبا لمشكلات الكلى، وكذلك متابعة وظائف الغدة الدرقية، ورسم قلب بالمجهود.

وحذر جمال شعبان من خطورة مرض السكر، فهو قاتل صامت أيضًا مثل الضغط، إذ يخدر الأعصاب ويمنع وصول الدم إلىها بشكل جيد، محذرًا من لبس الحذاء الضيق، أو المشي حافيًا، تفاديا لحدوث القدم السكري لأنها من أخطر ما يمكن أن يصيب مريض السكر.