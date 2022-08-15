ضبط 3 شباب بتهمة التعدي على طفلة في البحيرة

اتهمت طفلة في مدينة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة 3 شباب بالتعدي عليها وسط الأراضي الزراعية، جرى القبض على المتهمين الذين أقروا بأن الواقعة تمت برضاها وموافقتها.

الأجهزة الأمنية تتلقي إخطارًا بالتعدي على طفلة

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور قسم شرطة كفر الدوار، يفيد بإبلاغ من طفلة «ميادة.م .ع»، 15 عامًا، مشرّدة، مقيمة بعزبة الوكيل بنطاق ذات المركز، تتهم فيه 3 شباب بالتعدي عليها.

إجراء الكشف الطبي على الطفلة

وجرى الكشف الطبي على المجنى عليها في مستشفي كفر الدوار، وتبين عدم وجود إصابات بها، وجارٍ عرضها على أخصائي نساء وتوليد.

القبض على المتهمين

وألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الدوار القبض على المتهمين، وهم كل من «طارق.ص.م»، 22 عامًا، عاطل، و«أحمد م. ش»، 21 عامًا، عاطل، و«أمين .م .م» 18 عامًا، عاطل، وأقروا بارتكاب الواقعة برضا المبلغة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 5124 لسنة 2022، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.