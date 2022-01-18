فتاة تقيم علاقة غير شرعية مع طبيب وتبتزه بـ«فيديو جنسي».. عندها 16 سنة

ألقت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على فتاة عمرها 16 سنة، بتهمة ابتزاز طبيب امتياز، يحمل جنسية عربية، بفيديو مخل قامت بتصويره خلال علاقة جنسية بينهما داخل شقة الأخير في أكتوبر.

بداية تعارف الفتاة والطبيب

وأفادت تحريات المباحث، التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن الفتاة توجهت بصحبة الطبيب إلى منزله، بعد أن تعرف عليها خلال وجودها أمام أحد المولات في أكتوبر وأقاما علاقة غير شرعية، كما تبيّن أن المتهمة حصلت على مبلغ مالي نظير عدم نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

فتاة تهدد طبيب بنشر فيديو مُخل لهما

وأوضحت تحريات المباحث، التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، أن الطبيب تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة أول أكتوبر، اتهم فيه فتاة بابتزازه بعد أن جمعهما علاقة جنسية، وتمكنت قوة أمنية، من القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل الواقعة، وعثر معها على هاتف محمول عليه «الفيديو الجنسي».

تحرير محضر بالواقعة

تحرر محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة العامة؛ للتحقيق معها بتهمة الابتزاز.