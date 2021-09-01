أخطر من «الكوكايين» وقد يؤدي للانتحار.. تحذير عاجل من مخدر جديد يستخدم كـ«منشط جنسي»

حذرعدد من النواب من انتشار نوع جديد من المخدرات يحمل عدة أسماء أشهرها «الكريستال وتينا والشبو»، وكلها أسماء لنفس المخدر، مؤكدين أنه أحد أخطر أنواع المخدرات وقد يتسبب في انتحار الشخص المتعاطي.

خطورته ثلاث اضعاف الكوكايين

وكشف تقرير المخدرات العالمي، الصادر عن الأمم المتحدة، أن مخدر «كريستال» انتشر في السنوات الأخيرة في بلاد عديدة بمنطقة الشرق الأوسط أبرزها العراق وإسرائيل ثم تمدد انتشاره ووصل الى مصر قبل سنوات، وأنه مخدر يؤدي استخدامه إلى الادمان و شعور بالكثير من الطاقة وفرط اليقظة والحدة والنشوة وزيادة الرغبة الجنسية والثقة.

وبحسب التقرير يعد «كريستال» من أخطر وأسرع أنواع المخدرات والمنشطات ادمانا حيث يحدث الإدمان بعد استخدامه مرة واحدة أو اثنين، وهو مسبب للإدمان ثلاثة أضعاف الكوكايين، ويستخدم في بعض الأحيان كمنشط جنسي غير آمن، نظرا لقدرته على زيادة الرغبة والطاقة بشكل كبير.

تحرك برلماني لمواجهة خطورة المخدرات

وشهدت الساعات الماضية تحرك برلماني لمواجهة انتشار هذا المخدر، والتحذير من خطورته، وأعلن النائب محمد عبد السلام قوره عضو مجلس النواب، عن تقدمه لمجلس النواب بطلب إحاطة للحكومة حول انتشار ما يطلق عليه مخدر «أبناء الأكابر»، بحسب وصفه، وهو مخدر الكريستال، محذرا من خطورة هذا المخدر وقدرته على تدمير الصحة أسرع من بقية أنواع المخدرات.

وقالت النائبة ايناس عبدالحليم ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لـ«الوطن» إنها تقدمت أيضا بطلب إحاطة، أمس، حول خطورة المخدر الذي بدأ ينتشر خلال الأشهر الأخيرة في عدد من المحافظات بأسماء متعددة، بحسب قولها، منها «الشبو»، «كريستال»، ويعد من أخطر المخدرات وتفوق خطورته جميع أصناف المواد المخدرة مجتمعة، بما في ذلك الهيروين، كما ارتبط هذا المخدر بجرائم اغتصاب وقتل وبعض حالات الانتحار التي ظهرت مؤخرا دون معرفة سببها.

تحذير: لا يمكن الاقلاع عنه كثيرا

وحذر النائب عمرو قطامي عضو مجلس النوب من خطورة هذا المخدر الذي يشكل كارثة واكثر خطورة من ادمان الهيروين والكوكايين والمخدرات المعروفة ويدخل من يتناوله الى دائرة الإدمان بسرعة ولا يستطيع التراجع عنه بسهولة.

وأضاف قطامي في تصريح لـ«الوطن» أن هناك صعوبة كبيرة في الإقلاع عنه، حيث أكدت الإحصائيات الطبية، حسب قوله، أن 90% ممن يتلقون العلاج وإعادة التأهيل يعودون إلى التعاطي مرة أخرى.