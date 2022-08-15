عاجل.. وزير الإنتاج الحربي: سنُمكن الشباب ونكون «صف ثاني» بالوزارة

أكّد المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أنَّ الوزارة تسعى دوماً إلى تمكّين الشباب وتكوين صف ثاني من الكوادر الواعدة القادرة على تولي مختلف المناصب القيادية.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في أول تصريحات صحفية له عقب توليه منصبه الوزاري، أنَّ الطاقات البشرية العاملة بالإنتاج الحربي هم نقطة القوة الرئيسية وحجر الأساس في تحقيق رؤية وأهداف الوزارة لذا يتم الحرص على تأهيل وتدريب كل العاملين بمختلف الجهات التابعة إيماناً بأهمية العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية.

وواصل: «ويتمّ السعي خلال الفترة المقبلة إلى تنفيذ خطة تطوير ترتكز على الالتزام بالقيم الأساسية التي يقوم عليها العمل في الإنتاج الحربي مثل العمل بروح الفريق ونقل المعرفة والمشاركة بالمعلومات والأفكار والالتزام بالابتكار والتحسين المستمر والسعي لأقصى معدلات الجودة والوفاء بالتعهدات والحفاظ على الأصول والخدمات والموارد».

ولفت إلى حرص الوزارة على المساهمة في تأهيل المهندسين وخاصةً الشباب على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.

وأشار إلى دور الوزارة الهام في الاستعداد لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27»، مؤكّداً أنَّ المؤتمر سيكلل الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لترسيخ مبادئ العمل المناخي، لافتاً إلى أنَّه في إطار الاستعداد للمؤتمر تتعاون الوزارة مع محافظة جنوب سيناء لتنفيذ مشروع أعمال الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ ويتم متابعة موقف التنفيذ بشكل دوري لسرعة نهو وتسليم المشروع.

وأوضح أنَّ الوزارة في هذا الصدد تشارك بقوة في توجه الدولة الحالي نحو توطين صناعة المركبات الصديقة للبيئة وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، إذ عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على التعاون مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في عدة مشروعات مهمة مثل مشروع إنتاج أول أوتوبيس كهربائي مصري «SETIBUS»، الذي سيشارك في انتقالات ضيوف مؤتمر «COP27»، ومشروع تحويل عدد من أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، إلى جانب تعاون الوزارة مع إحدى الشركات الإماراتية لإنتاج السيارات البيك أب، التي تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/بنزين)، وكل هذه الجهود تسهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة وتساهم في تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد والبيئة.