عاجل .. وزير الإنتاج الحربي: نستعد لتنظيم نسخة جديدة من «إيديكس» في 2023

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مصر تشهد تطورًا غير مسبوق في الآونة الأخيرة بمجال الصناعات الوطنية الدفاعية، وهو ما اتضح جليًا خلال معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية «EDEX» بنسختيه في عام 2018 و2021.

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في أول تصريحات صحفية له عقب توليه منصبه رسميًا، أن الوزارة تعمل حاليًا على التحضير للنسخة الثالثة من معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية، التي ستكون بنهاية العام المقبل.

وتابع: «للمساهمة في تعزيز دور الوزارة كمصدر رئيسي للتسليح لقواتنا المسلحة الباسلة، نفذت الوزارة عددًا من المشروعات العسكرية، منها مشروع الصلب المدرع والمدرعة سينا 200 وهي صناعة مصرية 100% وكذلك إنتاج العربات المدرعة ST-500 وتطوير خطوط إنتاج الخرطوش بالشركة (مصنع 10 الحربي) وإنتاج النتروبنتا بالشركة (مصنع 81 الحربي)».

وواصل: «ومن أهم المشروعات أيضًا مشروع التدبير والتصنيع المشترك لمنظومة الهاوتزر (K9A1 EGY) محلياً بشركات ومصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى بالتعاون مع شركة هانوا الكورية الجنوبية».

وكشف عن إقرار العديد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج، مشيرًا إلى أنَّ البحوث التي يتمّ إجراؤها بالإنتاج الحربي تقوم على 3 محاور، الأول هو إدخال منتجات جديدة، والثاني هو تطوير المنتجات، أما الثالث فهو تحويل ما نستورده إلى منتج محلي.

وأشار إلى أن الوزارة صرح صناعي وطني عملاق يشارك في بناء الجمهورية الجديدة، إذ نجحت خلال عام واحد فقط «في الفترة من يونيو 2021 حتى يونيو 2022» في تنفيذ 118 مشروعًا لصالح الوزارات والهيئات المختلفة، مضيفًا أنَّ الوزارة ستولي خلال الفترة المقبلة المزيد من الاهتمام إلى تطوير وتسويق منتجاتها المدنية المختلفة التي تلبي احتياجات العديد من الفئات والطبقات بالمجتمع المصري، مع الحرص على مواكبة التطور التكنولوجي المستخدم في هذه الصناعات المدنية من خلال أحدث المعدات والأنظمة التي تساعد على تطوير وزيادة الإنتاج بجودة عالية وأسعار منافسة.