«توطين الصناعات العسكرية».. أبرز أولويات وزير الإنتاج الحربي الجديد

يواصل اللواء مهندس محمد محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي الجديد، مسيرة العطاء الكبيرة لمصانع وشركات الوزارة في المرحلة الماضية، التي كان أحد المسئولين عنها في الفترات الماضية؛ إذ كان نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، التي يرأسها الوزير بصفته، وعضواً منتدباً لها؛ فتابع وتولى مسئولية جميع المشروعات التي عملت عليها الوزارة خلال العاميين الماضيين تولى فيهما المسئولية.

توطين الصناعات العسكرية في مصر هدف رئيسي للدولة

وسيُكثف اللواء محمد صلاح الدين، خلال الفترة المقبلة، جهوده لتوطين الصناعات العسكرية في مصر، إذ يؤكد أن هذا الملف هو «هدف رئيسي للدولة»؛ إذ يهتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهذا الملف؛ إذ تُعد تلبية الاحتياجات الرئيسية للقوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية من أسلحة وذخائر ومقذوفات، هدف رئيسي لوزارة الإنتاج الحربي.

ويؤمن «صلاح الدين» أيضاً، بأهمية البحوث في المشروعات المختلفة التي تعمل عليها الوزارة لتوطين الصناعات العسكرية والمدنية، مؤكّداً أنَّ الوزارة وفرت في الفترات الماضية عشرات المليارات من الدولارات للدولة المصرية، حسبما ذكر في حوار سابق مع «الوطن»، وقتما كان يشغل منصب نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

التعاون مع كبري الشركات العالمية والمحلية لتوطين الصناعات المتطورة

وسيواصل وزير الإنتاج الحربي الجديد أيضاً، جهود التعاون مع كبرى الشركات العالمية والمحلية في مساع توطين الصناعات المتطورة، مع العمل على المشروعات التنموية المختلفة، التي تسهم وزارة الإنتاج الحربي فيها.

ويلفت «صلاح الدين» إلى أنَّ الوزارة تستغل فائض الطاقات الإنتاجية لمصانعها وشركاتها لخدمة المجتمع المدني، وتنفيذ المشروعات القومية والاستراتيجية الهامة للدولة المصرية.

وضمت مشروعات التطوير والتحديث، التي عملت عليها وزارة الإنتاج الحربي، في الفترة الماضية، إنتاج الذخيرة الصغيرة والمتوسطة، وأول رشاش متعدد مصري يطلق حتى 900 طلقة في الدقيقة، والبندقية الآلية، وصناعة البرود، والمدرعات، والمركبات، والطبنجة حلوان، وقذائف الأعماق، وغيرها من المشروعات الاستراتيجية والمهمة.