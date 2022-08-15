عاجل.. وزير الإنتاج الحربي: السيسي وجَّه بتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع

قال المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إنَّ هناك توجيهات رئاسية بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر والعمل على زيادة المكون المحلي وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع حول العالم في كل الاتجاهات، سواء العسكرية أو المدنية.

وزير الإنتاج الحربي: نمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري في مصر

وأضاف وزير الدولة للإنتاج الحربي، في أول تصريحات له عقب توليه منصبه رسمياً، أن منظومة العمل بالإنتاج الحربي منظومة متكاملة وفريدة من نوعها، وأنها تمثل الركيزة الأساسية للتصنيع العسكري في مصر وتلبية مطالب القوات المسلحة من مختلف الذخائر والأسلحة والمعدات بأعلى دقة وكفاءة، إلى جانب دورها المدني المهم كأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة التي تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تحقق التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة وبناء الإنسان المصري، مؤكّدًا الحرص على أن يتمّ ذلك بالتكامل مع مختلف الجهات بالدولة.

وشدد «محمد صلاح» على أن «الإنتاج الحربي» يزخر بإمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبنية تحتية وكوادر بشرية متميزة تؤهلها للمشاركة في مختلف المشروعات القومية الكبرى، مشددًا على حرص وزارة الإنتاج الحربي على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين تكنولوجيا التحول الرقمي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

صلاح الدين: سنستغل فائض قدراتنا المتيسرة لصالح المشروعات القومية

وتابع أن الوزارة تستفيد من فائض الطاقة المتيسرة في مشروعات قومية، إذ تشارك في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة، وتبطين الترع، ومنظومة معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة، وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات تحلية ومعالجة المياه، وإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتحول إلى المجتمع الرقمي... وغيرها من المشروعات».