حالة الطقس غدا الثلاثاء 16-8-2022 في جميع محافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 16 أغسطس، إذ يتوقع خبراء الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ما بين 2 و4 درجات مئوية.

وأوضحت الهيئة أنَّ حالة الطقس غدا يسودها أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، في حين يسود طقس حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا على السواحل الشمالية.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط غدا

ووفق بيان هيئة الأرصاد، فإن حالة الموج غدا في البحر المتوسط بين خفيف لمعتدل والارتفاع يتراوح بين 1 لـ 1.5 متر، أما الأحمر معتدل لمضطرب وارتفاع الموج من 1.5 لـ 2.5 متر واتجاه الرياح في البحرين شمالية غربية.

درجة الرطوبة غدًا

تصل غدًا نسبة الرطوبة في حالة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح العظمى بين 80% و85%، فيما تتراوح الصغرى بين 30% و40%، وفي السواحل الشمالية فتتراوح العظمى بين 90% و95%، فيما تتراوح نسبة الصغرى بين 60% و65%.

ونسبة الرطوبة في جنوب سيناء تتراوح نسبة العظمى بين 55% و60%، فيما تتراوح نسبة الرطوبة الصغرى بين 30% و35%، ونسبة الرطوبة في شمال الصعيد تتراوح نسبة العظمى بين 45% و50%، فيما تتراوح الرطوبة الصغرى بين 20% و25%، ونسبة الرطوبة في جنوب الصعيد تتراوح العظمى بين 30% و35%، فيما تتراوح الصغرى بين 10% و15%.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة غدًا الثلاثاء 16 أغسطس الجاري في كل الأنحاء المختلفة، لتكون كالتالي:

القاهرة 34 - 25

الإسكندرية 31 - 24

وادي النطرون 35 - 25

طنطا 34 - 25

شبين الكوم 33 - 24

دمنهور 32 - 24

بلطيم 31 - 25

مطروح 30 - 24

السلوم 32- 21

سيوة 37 - 22

بورسعيد 31- 25

دمياط 30 - 25

الزقازيق 35 - 25

المنصورة 35 - 26

الإسماعيلية 35 - 26

السويس 35 - 25

العريش 30 - 24

رفح 30 - 23

رأس سدر 38 - 29

نخل 34 - 19

نويبع 38 - 27

طابا 35 - 26

كاترين 32 - 19

الطور 33- 27

شرم الشيخ 38- 29

الغردقة 38 - 28

مرسى علم 39 - 29

الفيوم 35 - 25

بني سويف 36 - 25

المنيا 37 - 24

أسيوط 37- 24

سوهاج 38 - 27

قنا 40- 28

الأقصر 41 - 29

أسوان 41 - 29

إدفو 40- 28

أبوسمبل 39- 28

الوادي الجديد 40 - 25

شلاتين 38 - 27

أبو رماد 38 - 27

حلايب 35 - 28

رأس حدربة 34 - 27