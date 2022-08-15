الأرصاد: منخفض الهند الموسمي يرفع نسبة الرطوبة ويزيد الإحساس بالحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أغسطس أحد أشهر ذروة فصل الصيف بسبب الارتفاعات الكبيرة في نسب الرطوبة، رغم أنّ درجات الحرارة تكون حول المعدلات الطبيعية لها بمثل هذا الوقت من العام، لكننا نشهد ارتفاعات كبيرة بنسب الرطوبة على مدار اليوم كله، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي، مع كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط وتحمل كميات كبيرة من بخار الماء وتؤدي لارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير، وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة.

نسب الرطوبة

وأضافت عضو مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ نسب الرطوبة تتجاوز 95% على السواحل الشمالية والمناطق المطلة على البحر المتوسط، وتتجاوز الـ85% على القاهرة الكبرى، ما يجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى من المقاسة والمعلنة من قبل الهيئة العامة للأرصاد الجوية من درجتين لـ4.

أجواء شديدة الحرارة

وشرحت عضو مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّه من المتوقع اليوم أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، ولكن نشعر بها في حدود الـ38 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، ولذلك نشعر بالأجواء شديدة الحرارة رطبة فترات النهار على أغلب مناطق الجمهورية، عدا السواحل الشمالية تكون الأجواء عليها حرة رطبة.