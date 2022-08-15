الأرصاد: ارتفاع الرطوبة وهبوب الرياح في فترات المساء «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ فترات الليل بها ارتفاع بنسب الرطوبة، ونشعر بالأجواء المائلة للحرارة الرطبة فترات الليل على أغلب مناطق الجمهورية، خصوصا مع هدوء سرعات الرياح بساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مما يساعد على مزيد من الإحساس بنسب الرطوبة وتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وتؤدي لانخفاض طفيف للرؤية الأفقية.

نشاط الرياح فترات المساء

وأضافت عضو مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّنا نشعر بهبوب لنشاط الرياح فترات المساء، وهو نشاط نسبي وسرعاته بين الـ30 كيلو متر و40 كيلو متر بالساعة، مما يقلل الإحساس بنسب الرطوبة ولكن لا يستمر على مدار الليل كله، ويكون بالساعات الأولى من الليل، ومن المتوقع خلال شهر أغسطس كله ارتفاع نسب الرطوبة.

ارتفاع درجات الحرارة

وأشارت عضو مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة هذه الأيام حول المعدلات الطبيعية حتى نهاية الأسبوع، ولكن مع بداية الأسبوع المقبل تبدأ درجات الحرارة ترتفع ارتفاعا طفيفا بحوالي درجة، ونبدأ نشعر بارتفاع درجات الحرارة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، ناصحة المواطنين بعدم التعرض المباشر لآشعة الشمس فترة الظهيرة، خصوصا في الفترة من 12 ظهرا للساعة 4 عصرا، فهذه الفترة تسجل أعلى درجة حرارة على مدار اليوم كله، ولذلك يجب تجنب التعرض لآشعة الشمس المباشرة لأنها تزيد الإحساس بدرجات الحرارة وتزيد الإجهاد الحراري.