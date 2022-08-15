الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري.. «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك ارتفاعًا كبيرًا في نسب الرطوبة خلال النهار والليل، نتيجة امتداد منخفض الهند الموسمي على جمهورية مصر العربية، لافتةً إلى أن زيادة نسب الرطوبة يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة عن قيم درجة الحرارة المُسجلة في الظل.

درجة الحرارة العظمى في القاهرة

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «اليوم نتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، لكن احساسنا بها سيكون 38 درجة مئوية بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة التي نشعر بها نهارا وليلا».

حالة الطقس نهارا

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس النهار شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وحار رطب على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، ومع نهايات هذا الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل سيكون هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة، حيث ستصل درجة الحرارة العظمى إلى 35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

حالة الطقس ليلا

وأردفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل وغياب أشعة الشمس نشعر بارتفاع نسب الرطوبة والأجواء المائلة للحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى وجود نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كم في الساعة وهو ما يقلل إحساسنا بنسب الرطوبة، وتتكون شبورة مائية خفيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك في الساعات المتأخرة من الليل وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس.