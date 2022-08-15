روسيا: سنساعد الوكالة الذرية لزيارة محطة زابوريجيا النووية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنّ موسكو ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية على زيارة محطة زابوريجيا النووية، بحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز» عربية في نبأ عاجل منذ قليل.

قصف محطة زابوريجيا

وتعرضت محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية، للقصف قبل 10 أيام، ووجّهت روسيا أصابع الاتهام للقوات الأوكرانية، واصفة ما تم بأنّه يندرج تحت الإرهاب النووي.

ورفضت أوكرانيا الاتهامات الروسية لها، مشيرة إلى أنّ روسيا هي من قامت بقصف المحطة التي تسيطر عليها، ولم يمر أيام قليلة على القصف الأول حتى تعرض محيط المحطة لهجوم صاروخي ثانٍ في أقل من أسبوع واحد.

الوكالة الذرية تحذر من خطورة القصف

وحذّر رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خطورة القصف في محيط المحطة النووية التي تعد الأكبر في أوروبا، مطالبا بإخلاء محيط المحطة من العمليات العسكرية المتبادلة بين الجانبين الروسي والأوكراني.