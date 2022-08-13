زيلينسكي: نستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا النووية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا تستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا النووية المحتلة في جنوب البلاد أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار منها وفقا لما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وقبل قليل، حذرت السلطات الأوكرانية من استفزازات جديدة في محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا.

تبادل الاتهامات بين روسيا وأوكرانيا

ويتبادل الجانبان الروسي والأوكراني الاتهامات بقصف أكبر منشأة نووية في أوروبا.

والخميس الماضي، أعلنت السلطات الأوكرانية تعرض محطة زابوريجيا النووية لقصف جديد، وأكدت حينها أن الوضع في المحطة تحت السيطرة.

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت عدة دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.