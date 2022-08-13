المخابرات الأوكرانية تحذر من «استفزازات جديدة» في محطة زابوريجيا النووية

حذرت وكالة المخابرات الدفاعية الأوكرانية، من «استفزازات جديدة في محطة زابوريجيا النووية» التي تسيطر عليها روسيا، إذ يتبادل الجانبان الاتهامات بقصف أكبر منشأة نووية في أوروبا، حسبما ذكرت «رويترز».

وتعرضت محطة زابوريجيا النووية لقصف جديد أول أمس الخميس، وهو الثاني خلال أسبوع، وفقا لما أعلنت السلطات الأوكرانية.

قصف محطة زابوريجيا النووية

وأكدت السلطات الأوكرانية، تزامنا مع القصف الثاني، أن الوضع في محطة زابوريجيا النووية تحت السيطرة.

وفي سياق متصل، قالت القيادة العسكرية الأوكرانية، إن القتال العنيف مستمر في قرية «بيسكي» أقوى معاقل القوات الأوكرانية في دونباس، وتقع شرق البلاد، وقالت روسيا في وقت سابق اليوم، إنها تسيطر عليها بالكامل.

القتال العنيف مستمر في بيسكي

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في مذكرة الإحاطة المسائية: «توجد محاولات لاختراق دفاع قواتنا».

وأضافت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، أن «القتال العنيف مستمر»، وفقا لما ذكرت صحيفة «الجارديان» البريطانية.