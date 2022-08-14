موسكو تستعد لسحب قواتها من محطة زابوريجيا النووية خوفا من كارثة

في تصعيد جديد للاتهامات المتبادلة بين أوكرانيا وروسيا بشأن استهداف الأخيرة لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، ما قد يترتب عليه حدوث كارثة نووية، تستعد موسكو لسحب قواتها من محطة زابوريجيا النووية خوفا من وقوع كارثة.

وهددت أوكرانيا أمس باستهداف الجنود الروس في محطة زابوريجيا النووية أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

أوكرانيا تهدد باستهداف الجنود الروس

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن القوات الأوكرانية ستستهدف الجنود الروس الذين يطلقون النار على محطة زابوريجيا النووية أو يستخدمون المحطة كقاعدة لإطلاق النار منها.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن قصف محطة زابوريجيا النووية، وتعرضت المحطة لقصف جديد الخميس الماضي والذي يعد الثاني خلال أسبوع.