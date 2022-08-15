نادية الجندي: ياسمين عبدالعزيز نجمة محبوبة.. «اتعذبت وأجرت 5 عمليات»

حلت الفنانة نادية الجندي ضيفة على برنامج «Et بالعربي» والذي تحدثت خلاله عن الصورة التي جمعتها مؤخرًا بالفنانة ياسمين عبدالعزيز في الساحل الشمالي.

وقالت نادية الجندي: «ياسمين عبدالعزيز الحمد لله بخير وصحتها جيدة بس اتعذبت حبيبتي أجرت 5 عمليات جراحية.. وان شاء الله هترجع ياسمين نجمة محبوبة والجمهور بيحبها جدًا ولها جماهيرية وشعبية جدًا».

أحدث سيشن للفنانة نادية الجندي

وعن أحدث سيشن للفنانة نادية الجندي والذي نشرته عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور«انستجرام» قائلة: «الصور تعمل تريند ده دليل إعجاب.. وكل من انتقد بتكون ناس مأجورة ومدفوع لها فلوس عشان يحاولوا يشوهوا نجاح أي حد.. ورايا أيادي خفية كتير».

آخر أعمال الفنانة نادية الجندي

وكان مسلسل «سكر زيادة»، الذي عرض في شهر رمضان، آخر عمل شاركت فيه نادية الجندي في الدراما وشاركها في البطولة كل من نبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، وضمت قائمة ضيوف الشرف كلا من أحمد السقا، وروجينا، وجومانا مراد، ومعتصم النهار، ولقاء الخميسي، وغيرهم.

وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بسبب الطابع الكوميدي الذي تميز به العمل، كما أنه أول عمل يجمع بين نادية الجندي ونبيلة عبيد.