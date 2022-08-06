نادية الجندي في إطلالة شبابية: ملابس صيفية بألوان البحر والسماء (صور)

خطفت الفنانة نادية الجندي، الأنظار إليها بعد خضوعها لجلسة تصوير جديدة لصيف 2022، بعدسة المصور محمود رؤوف، خلال قضائها لعطلتها الصيفية فى الساحل الشمالي.

ونشرت نادية الجندي، مجموعة من الصور الجديدة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، معلقة عليها بقولها: "جلسة تصوير الصيف الجديدة يا رب تعجبكم".

نادية الجندي تتصدر محركات البحث

واعتادت نجمة الجماهير، بصحبة المصور محمود رؤوف، أن يقدما سويا جلسة تصوير في فصل الصيف من كل عام، وتعد هذه المرة الثالثة التى يتعاونا فيها معًا، الأمر الذي يجعلها تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي بسببب إطلالتها الشبابية والجريئة، بخلاف التدقيق في اختيار أماكن التصوير.

وتعمل نادية الجندي، خلال جلسات التصوير، على ارتداء أحدث صيحات الموضة التي دومًا تجعلها أصغر سنًا وأكثر حيوية في كل جلسة تصوير جديدة.

التصوير في الساحل الشمالي

وظهرت نادية الجندي، في إطلالة صيف 2022 وهي ترتدي هاف ستوماك بألوان البحر والسماء الصافية، وتم تصوير الجلسة بين عدة مناطق ومنتجعات كبرى في الساحل الشمالي.