البابا تواضروس يرسل وفدا لزيارة مصابي حادث كنيسة إمبابة

أوفد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، وبرفقته القمص كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتبه والقمص رافائيل ثروت لزيارة مصابي حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة مطار إمبابة والذي وقع أمس.

حريق كنيسة إمبابة

ووفقا لبيان عن الكنيسة فقد زار الوفد مقر مطرانية شمال الجيزة حيث قدموا التعزية للأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة ثم توجهوا إلى مستشفى إمبابة العام ومستشفى العجوزة حيث اطمأنوا على حالة المصابين.

الشاب محمد يحيى

وتابع بيان الكنيسة: ونقلوا لهم محبة واهتمام البابا، وأنه يتابع أمورهم أولًا بأول، وقاموا بالصلاة لهم ومباركتهم بالدهن بالزيت المقدس، واطمأن الوفد كذلك على حالة الشاب محمد يحيى الذي أصيب في الحادث أثناء محاولاته إنقاذ المتواجدين في الكنيسة، ومن المنتظر أن يلتقي البابا خلال الأيام المقبلة أسر المنتقلين، ضحايا الحادث.