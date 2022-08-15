بعد وفاته.. أبرز المعلومات عن يوسف الشريف لاعب منتخب مصر للدراجات

تعرض، اليوم، يوسف شريف، لاعب منتخب مصر وبطل أفريقيا للدراجات، لحادث أليم على طريق «جمصة – المنصورة»، إثر اصطدام سيارتين، أسفر عن مصرعه في الحال، ونُقل جثمانه إلى المشرحة، تحت تصرف النيابة العامة، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

معلومات عن اللاعب يوسف شريف عقب وفاته

ترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن اللاعب يوسف شريف لاعب منتخب مصر وبطل أفريقيا في الدراجات.

ـ يوسف شريف إبراهيم السيد

ـ من مواليد مركز المنصورة محافظة الدقهلية

ـ ولد يوم 20 سبتمبر عام 2003

ـ يبلغ من العمر 19 عاما

ـ يدرس في كلية هندسة البترول والبتروكيماويات بجامعة المنصور الجديدة

ـ أعزب

ـ حصل على البطولة العربية للدراجات عام 2021

ـ حصل على البطولة الأفريقية للدراجات

ـ لاعب في استاد المنصورة التابع لوزارة الشباب والرياضة

بلاغ الشرطة بوقوع حادث سير

انتقل مأمور وضباط قسم شرطة جمصة، عقب تلقيهم بلاغا يفيد بوقوع حادث سير على الطريق، إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع «يوسف شريف»، لاعب مركز شباب استاد المنصورة ومنتخب مصر وبطل مصر وأفريقيا ببطولة الدراجات، إذ اصطدمت سيارة به، ما أدى إلى مصرعه.

نقل الجثمان إلى المشرحة

وتبين أن اللاعب المتوفى «يوسف شريف»، كان في طريقه إلى الجامعة بصحبة أحد أصدقائه، مستقلاً المواصلات العادية، ووقع الحادث على طريق جمصة، ونُقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.