تعرف على شروط قبول الطلاب في كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس

بعد الإعلان عن اختبارات القدرات للكليات المختلفة التي تشطرت للالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، كثر البحث عبر محرك البحث «جوجل»، عن أقسام وشروط قبول الكليات المختلفة، لذا ننشر شروط قبول الطلاب بكلية هندسة البترول والتعدين بجامعة السويس.

تقبل الحاصلين على الثانوية العامة شعبة رياضيات

أوضح الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، أن مجلس جامعة السويس يحدد بناء على اقتراح من مجلس كلية هندسة البترول والتعدين عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم في العام الدراسي الجديد للدراسة في كلية هندسة البترول والتعدين، لافتاً إلى أنه يشترط أن يكونوا من بين الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة شعبة رياضيات والشهادات المعادلة لها، وذلك من خلال القواعد المنظمة لتنسيق القبول بالجامعات المصرية والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات ويطبقها مكتب تنسيق القبول في الجامعات، وكذلك الطلاب الوافدين طبقا للقواعد التي تضعها إدارة الوافدين بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الكلية تقبل المهندسين من خريجين الجامعة ومن خريجي كليات الهندسة الأخرى في التخصصات المختلفة للحصول على البكالوريوس في تخصص آخر، وذلك بعد عمل المقاصة المطلوبة للمواد التي درسها المتقدم لتحديد السنه الدراسية التي سوف يلحق بها، وذلك بمقابل مادي يحدده مجلس الكلية في ضوء ما تقرره الجامعة في هذا الشأن.

عدد سنوات الدراسة في كلية البترول والتعدين جامعة السويس

وتابع الشرقاوي، أن مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس بكلية البترول والتعدين 5 سنوات تبدأ بسنة إعدادية عامة لجميع الطلاب ويكون التخصص بعد السنة الإعدادية طبقا لما هو وارد في جداول المقررات الدراسية، ويتم توزيع الطلاب المنقولين إلى الفرقة الأولى على تخصصات الكلية الخمسة طبقاً للقواعد التي يضعها مجلس الكلية سنوياً لتنظيم هذه العملية.

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته قائلا، إن فلسفة إنشاء جامعة السويس جاءت لتكون موجهة لخدمة المجتمع حيث تقدم عددا من البرامج التعليمية بمختلف كلياتها تتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا ومع التطوير في سوق العمل.