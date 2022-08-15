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عاجل.. مصرع بطل مصر وأفريقيا للدراجات في حادث سير بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
05:01 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
يوسف شريف - بطل مصر وإفريقيا للدراجات

يوسف شريف - بطل مصر وإفريقيا للدراجات

لقي يوسف شريف، لاعب منتخب مصر وبطل أفريقيا للدراجات، مصرعه في حادث سير على طريق «جمصة – المنصورة»، إثر اصطدام سيارتين، ونُقل جثمانه إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مأمور قسم شرطة جمصة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم على طريق رافد «جمصة - المنصورة».

مصرع بطل مصر وأفريقيا ببطولة الدراجات

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة جمصة إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع «يوسف الشريف»، لاعب مركز شباب استاد المنصورة ومنتخب مصر وبطل مصر وأفريقيا ببطولة الدراجات، إذ اصطدمت سيارة به، ما أدى إلى مصرعه.

المتوفى كان في طريقه للجامعة

وتبين أن المتوفى كان في طريقه إلى الجامعة بصحبة أحد أصدقائه، مستقلاً المواصلات العادية، ووقع الحادث على طريق جمصة، ونُقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

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