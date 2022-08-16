محامي ضحايا مستريح أسوان: 250 شخص ينتظرون التصالح وسداد مستحقاتهم

ينتظر المئات من ضحايا مستريح أسوان، أن يصدق مصطفى البنك المعروف إعلاميًا بـ«مستريح المواشي»، ويسدد لهم أموالهم في مقابل التصالح معه بالتنازل عن القضايا في محكمة جنايات قنا الاقتصادية.

وكشف محمود عيد، محامي ضحايا مستريح أسوان مصطفى البنك، في تصريحات لـ«الوطن»، تفاصيل طلب التصالح مع الضحايا مقابل دفع أجزاء من مستحقاتهم.

تفاصيل جديدة في حوار القاضي مع مصطفى البنك مستريح أسوان

وأوضح «عيد»، إنه «خلال الجزء الثاني من الجلسة الماضية، طلب مصطفى البنك مستريح أسوان، التحدث مع القاضي، وفي حضوري وحضور المحامين الذين يدافعون عنه، وأوضح أنه لم يأخذ المواشي من المواطنين بأسعار مبالغ فيها مع عدم سداد قيمتها، وأن كل ذلك شائعات، والكثيرون منهم حصلوا على أقساط من مستحقاتهم.»

وتابع المحامي أن المحكمة سألت المتهم بالقضية 68 لسنة 2022 جنايات اقتصادية قنا، وقال له: «هل معك فلوس تسد الناس؟» فأجاب: «نعم وأخشى أن تقولوا غسيل أموال وهي تجارة وفلوس التجار الذين يتعاملون معي»، فسأله القاضي: هل تستطيع السداد لألف عميل كإثبات حسن نية، فأكد لديه القدرة، وأُثبت تعهد المتهم بمحضر الجلسة.

وتابع «عيد»، أنه يترافع نيابة عن أكثر من 250 ضحية، ومنتظر من محامي مصطفى البنك، سرعة التواصل قبل موعد الجلسة القادمة والمقرر لها 6 سبتمبر، لإتمام السداد وصدق النوايا للتصالح، موضحًا أن الضحايا لديهم أمل كبير في هذا الوعد.

تأجيل محاكمة مستريح أسوان

كانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، قررت، تأجيل جلسة محكمة مصطفى البنك مستريح أسوان، إلى 6 سبتمبر، لسماع أقوال رئيس مباحث الأموال العامة بمديرية أمن أسوان وكذلك سماع 3 أشخاص من المجني عليهم .

وشهدت المحاكمة الأخيرة لمصطفى البنك مستريح أسوان، إجراءات أمنية مشددة في محيط الجلسة، كما استمعت لطلبات الدفاع للمتهم، الذين قدموا أوراق بأن موكلهم كان يمارس نشاط قانوني، كنا أن القاضي خلال الجلسة أصيب بوعكة صحية، نقل على إثرها إلى مستشفى قنا الجامعي ، ثم عاود باستكمال المحاكمة.