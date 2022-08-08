توقف جلسة محاكمة «مستريح أسوان» عقب تعرض رئيس المحكمة لأزمة صحية

تعرض المستشار محمد ماهر، رئيس دائرة جنايات المحكمة الإقتصادية في قنا، لأزمة صحية، وذلك في ثاني جلسات محاكمة مصطفى البنك، والمعروف إعلاميًا بـ«مستريح المواشي بأسوان»، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتوقفت جلسة محاكمة مستريح المواشي بأسوان مصطفى البنك حتى تستقر الحالة الصحية لرئيس الدائرة، وسيتم مواصلة الجلسة مباشرة عقب خروجه من المستشفى.

محاكمة مستريح أسوان

واستمعت محكمة جنايات قنا الإقتصادية، في شهر مايو الماضي، لنحو 200 ضحية من ضحايا مصطفى البنك الشهير بـ«مستريح أسوان»، حيث طالب بعضهم بالادعاء المدني.

التهم الموجهة

ووجهت جهة التحقيق في محافظة أسوان لـمصطفى البدري مصطفى، الشهير بـ «مستريح أسوان»، 33 سنة، بدون عمل، ومقيم فى قرية البصيلية بحرى مركز إدفو، بمحافظة أسوان تهمة الاستيلاء على اموال المواطنين، وذكرت أنه في غضون الأشهر من مارس إلى مايو عام 2022، استولى على رؤوس مواش من المزارعين بزعم توظيفها، وذلك بقيمة 867 مليون و771 ألفا و119 جنيه بخلاف أرباحها، أي بمبلغ وصل إلى مليار جنيه.

وأجلت محكمة جنايات قنا الإقتصادية النظر في قضية مصطفى البدري إلى جلسة اليوم، 8 أغسطس، للاطلاع على المستندات حول نشاطه كونه مرخص من عدمه.