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عاجل.. تأجيل محاكمة مستريح أسوان لجلسة 6 سبتمبر لسماع شهود الإثبات

كتب:

رجب ادم
02:14 م | الثلاثاء 09 أغسطس 2022
مستريح أسوان مصطفى البنك

مستريح أسوان مصطفى البنك

قررت المحكمة الاقتصادية في قنا برئاسة المستشار محمد ماهر، تأجيل نظر قضية مصطفى البنك مستريح أسوان، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل؛ لسماع شاهد الإثبات.

الاستماع إلى 200 ضحية للمستريح

كانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، في جلسة مايو الماضي، استمعت لنحو 200 ضحية من ضحايا مصطفى البنك الذي طالب بعضهم بالادعاء المدني، تواجد مكثف لأجهزة الأمن، تحسبًا لأي تجاوزات من قبل ضحايا مصطفى البنك الشهير بمستريح أسوان.

التهم الموجهة لمستريح أسوان

كانت جهة التحقيق في أسوان، وجهت لـ«مصطفى البدري مصطفى»، الشهير بمصطفى البنك مستريح أسوان، 33 سنة، المقيم في قرية البصيلية بحري مركز إدفو بمحافظة أسوان، تهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم شراء رؤوس مواش من المزارعين بزعم توظيفها، وذلك بقيمة 867 مليون و771 ألف و119 جنيه بخلاف أرباحها، أي بمبلغ وصل إلى مليار جنيه.

وكانت محكمة جنايات قنا الاقتصادية، أجلت القضية سابقا  للاطلاع على المستندات حول نشاطه كونه مرخص من عدمه.

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بقلم رجب ادم