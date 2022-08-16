8 معلومات عن «مادونا» في عيد ميلادها.. صاحبة الألبومات الأكثر مبيعا في القرن الـ20

تحتفل اليوم نجمة البوب العالمية الأمريكية مادونا بعيد ميلادها الرابع والستين حيث تحتفل كل عام في السادس عشر من شهر أغسطس بعيد ميلادها.

ويرصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن النجمة الأمريكية..

مادونا من أصول إيطالية

- مادونا اسمها الحقيقي مادونا لويز سيكون هي من أصول إيطالية ولكنها ولدت في أمريكا في ولاية ميشيجان.

- تعد أبرز نجوم موسيقى البوب في تاريخ الفن ولقبت بسببه بلفب «ملكة البوب».

- أول ألبوم غنائي لها صدر عام 1983 في أمريكا وحمل عنوان «مادونا».

- أول جائزة كبرى في مسيرتها الفنية كانت حصولها على جائزة جرامي عام 1999 عن أغنيتها الشهيرة «راي اوف لايت».

- دخلت الفنانة مادونا موسوعة الأرقام القياسية بعد أن حقق البوم «اعترافات على حلبة الرقص» نجاحا تاريخا حين ما حصد الأعلى مبيعا في 40 دولة على مستوى العام وهو رقم لم يحققه أي فنان آخر.

- مادونا الفنانة الأكثر مبيعا عبر العصور حيث بلغت مبيعاتها ما يقرب من 400 مليون ألبوم.

- مادونا هي المطربة الأكثر مبيعا في القرن العشرين وفقا لرابطة صناعة الموسيقى.

كتاب مادونا دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

- حقق كتاب مادونا الذي نشرته في عام 1998، رقما قياسيا، ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث لم تحقق أي فنانة في العالم نسبة مبيعات أكثر من مادونا.