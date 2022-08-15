نواب «مستقبل وطن» يقدمون واجب العزاء في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

قدم وفد يضم أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الجيزة، واجب العزاء للأنبا يوحنا أسقف مطرانية شمال الجيزة وتوابعها، في ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة التي راح ضحيتها 41 شخصا.

حادث كنيسة أبو سيفين

وترأس وفد حزب مستقبل وطن، علاء عابد نائب رئيس الحزب، وعصام هلال عضو مجلس الشيوخ الأمين العام المساعد للحزب، ونادر الخبيري عضو مجلس النواب، وأمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة، وخالد تامر طايع عضو مجلس النواب أمين مساعد الحزب بمحافظة الجيزة، وعمر زايد والنائب وليد المليجي والدكتور محيي حافظ أعضاء مجلس الشيوخ، وعمرو القطامي وطارق سعيد حسانين وعماد الدرجلي وحسام عاشور ومحمود الصعيدي وحسام المندوه وحازم عويان وزكي عباس وأحمد سعد نويصر أعضاء مجلس النواب.

وأعرب وفد الحزب، عن خالص تعازيه للأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة وتوابعها وللشعب المصري وللكنيسة المصرية وأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذا الحادث الأليم الذي يؤكد أن المصريين دوائما على قلب رجل واحد.

وفاة 41 شخصا في حريق كنيسة أبو سيفين

ونشب صباح أمس الأحد حريقًا هائلًا في مبنى خدمي تابع لكنيسة أبو سيفين في إمبابة، ما أسفر عن مصرع 41 وإصابة 13 بينهم أطفال نقلوا إلى مستشفيي إمبابة العام والعجوزة.