مستقبل وطن يتعاقد على 50 كيس بلازما لدعم مصابي حريق كنيسة أبوسيفين

واصلت غرفة العمليات التي شكلتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة عملها على مدار الساعة في متابعة تداعيات حادث حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة، وأعلنت التعاقد مع بنك الدم بمستشفى المعلمين في الزمالك على 50 كيس بلازما، التي تُعد الاحتياج الأكبر لمصابي الحروق.

وكشف المستشار يحيى عبد القادر سلطان، أمين الشئون القانونية للحزب بمحافظة الجيزة، أنه تحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بالمحافظة وبالتنسيق مع الدكتور نبيل عبد المقصود أمين شئون الصحة بالمحافظة، تم الاتفاق مع الدكتور محمد ماهر أبو طالب مدير مستشفى المعلمين على توفير 50 كيس بلازما بشكل مبدئي لتخصيصها لمصابي حريق كنيسة أبوسيفين، وذلك في الوقت الذي تم فيه بدء تنفيذ حملة للتبرع بالدم لصالح المصابين.

وتأتي جهود حزب مستقبل وطن لمتابعة تداعيات حادث حريق كنيسة أبوسيفين في إطار الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وتحت إشراف علاء عابد نائب رئيس الحزب، وعادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة، وعبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

تشكيل لجنة لمتابعة الحادث

وفي غضون ذلك، استكملت غرفة العمليات التي شكلتها أمانة الشئون القانونية للحزب بمحافظة الجيزة عملها تحت إشراف النائب عادل ناصر، أمين الحزب بالمحافظة، لمتابعة الحادث وتقديم يد العون والمساعدة والمشورة القانونية لأهالي الضحايا ومصابي الحادث الأليم الذي ألمّ بنا جميعًا.