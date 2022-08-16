اختتام فعاليات الملتقى الأول لمجلس الشباب العربي لدعم قضايا الأمة (صور)

اختتمت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة أمس، فعاليات الملتقى الأول «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، تحت شعار «أجيال تدعم قضايا الأمة».

وبدأت حفل الختام بكلمة افتتاحية للدكتورة مشيرة أبو غالي رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، حيث وجهت الشكر إلى الوفود العربية ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، وأحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، والدكتور محمد غنيم مدير الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية، ورضا صالح مدير عام العلاقات العامة والخارجية، وخالد فوزي مدير إدارة القيادات الشبابية، وأحمد فؤاد أخصائي التدريب بالوزارة وفريق عمل الوزارة على التعاون والدعم الكبير والقائمين علي تنظيم الملتقى من متطوعين سواء من وزارة الشباب والرياضة أو مجلس الشباب العربي.

تنظيم الملتقى دوريا كل 3 أشهر

وفي سياق متصل أشادت الدكتورة مشيرة أبو غالي بنجاح الملتقى بشهادة الوفود العربية المشاركة، حيث إنها تتطلع بالتعاون مستقبلا مع وزارة الشباب والرياضة في مثل هذه الفعاليات الدولية خلال الفترة المقبلة، معربة عن سعادتها بتدشين الهيئة القومية العربية لبناء الوعي التي تقوم بتنظيم الملتقى دوريا كل 3 أشهر بهدف التصدي للشائعات وتوعية الشباب بالأحداث الحقيقية كأقصر الطرق لوأدها.

ولفتت إلى أن الهدف الأساسي للملتقي هو إلقاء الضوء على الأحداث الحقيقية وعدم تغييب العقول وإسهام الشباب في الوعي الجمعي فكراً وسلوكاً مما سيؤدى إلى توحيد الجهود دون إحداث اختراقات في جسد الأمة العربية، التي تواجه التحديات، والعمل على التصدي لها برؤية شبابية مسؤولة وهادفة تعمل وفق رؤية واضحة حفاظاً على الأمن القومي العربي.

من جانبه، أشاد أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالملتقى الأول «حديث الشباب العربي لبناء الوعي» والتعاون غير المسبوق مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة.

عفيفي: تنفيذ فعاليات دولية خلال الفترة المقبلة

وكشف عفيفي أن الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بصدد تنفيذ عدد من الفعاليات الدولية خلال الفترة المقبلة أبرزها مع أكاديمية شباب المتوسط المبادرة المتوسطية للمناخ، والدبلوماسية الشبابية، مشيراً إلى أن من أهم الأهداف التي تسعى لها الإدارة المركزية بناء وعي الشباب العربي وتبادل الثقافة والمعرفة، كما وجه الشكر والتقدير إلى الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية والشباب المتطوعين القائمين على التنظيم الفعاليات على مدار 3 أيام للملتقى.

كما توجهت الدكتورة شفيقة العمري الأمين العام لمجلس الشباب العربي بكل الشكر لمصر بقيادتها السياسية على استضافتها للملتقى وعلى الدور الكبير الذي تقوم به في التنمية وتوحيد الصف العربي، ولوزارة الشباب والرياضة على دعمها الكبير للملتقى وكل الوفود العربية والإفريقية والشخصيات العامة والخبراء والمتخصصين والإعلاميين الذين أثرو الملتقى بحضورهم وكل من ساهم في هذا النجاح الكبير، وفي ختام الملتقى تم التقاط العديد من الصور التذكارية.