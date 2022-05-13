اللجنة الوطنية لليونسكو تعلن فتح باب التقدم لجائزة الشباب العربي

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا حول فتح باب التقدم لجائزة الشباب العربي لعام ٢٠٢٢، من خلال معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، تحت عنوان «العمل العربي المشترك .. الآفاق والتحديات».

الإسهام في تطوير العمل العربي المُشترك

وأفاد التقرير أن فكرة الجائزة لهذا العام تقوم على الإسهام في تطوير العمل العربي المُشترك في ظل التحديات التي يواجهها الإقليم العربي، من خلال دراسات علمية لشباب الباحثين والمُتخصصين في الشئون العربية، عن طريق تقديم أفكار ورؤي جديدة تتماشى مع الظروف التي يمر بها الوطن العربي من أحداث وما يُحيط به من مخاطر.

وتتمثل محاور الجائزة لعام 2022 تتمثل في الآتي:

• تقييم بعض تجارب العمل العربي المُشترك علي مستوى جامعة الدول العربية، والمُنظمات المُختصة، أو المُنظمات العربية الإقليمية.

• وضع رؤى استراتيجية لتعزيز العمل العربي المُشترك.

• تحليل وتقييم السياسات العربية المُشتركة في مجالات التعليم، والاقتصاد، والسياسة الخارجية.

• تحليل الرؤى الفكرية الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية، وآليات العمل العربي المُشترك.

• نشر ثقافة التخطيط الاستراتيجي مع الجهات المعنية بالعمل العربي المُشترك.

وأوضح التقرير أن قيمة الجوائز تبلغ خمسة آلاف دولار للمركز الأول، وثلاثة آلاف دولار للمركز الثاني، وألفي دولار للمركز الثالث، وأضاف التقرير أن شروط الجائزة لعام 2022 تتضمن التالي:

• أن يكون المرشح مواطنًا عربيًا.

• ألا يكون قد تجاوز سن 40 عامًا وقت الإعلان.

• أن يُقدم ملخصًا للسيرة الذاتية.

• إقرار بصحة البيانات وملكيته الفكرية للعمل المُقدم.

• ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة.

• ألا يقل البحث عن 25 ألف كلمة، وأن يستوفي شروط البحث من حيث سلامة المنهج وتسلسل الأفكار، والرجوع إلى الأدبيات ذات الصلة، ودقة التوثيق، وتدرج الأشكال التوضيحية والرسوم البيانية وتكون باللون الأبيض والأسود، وأن يشتمل على قائمة المصادر والمراجع، وأن تكون الجداول مرقمة ترقيمًا متسلسلاً وتكتب أسماؤها أعلاها.

• ألا تكون أطروحة علمية «ماجستير – دكتوراه» منشورة .

• إقرار خطي بأنه لم يسبق نشره كليًا أو جزئيًا، ورقيًا أو إلكترونيًا.

• إقرار خطي بعدم إرساله لأي جهة أخرى للنشر حتى إعلان أسماء الفائزين بالجائزة.

ولفت التقرير إلى أنه على الراغبين في التقدم لهذه الجائزة، إرسال ثلاث نسخ ورقية من الأوراق المطلوبة على عنوان معهد البحوث للدراسات العربية الكائن في 1 شارع اتحاد المحامين العرب - جاردن سيتي - القاهرة، بالإضافة إلى إرسال CD ببرنامج مايكروسوفت وورد على البريد الإلكتروني التالي: rsdept@iars.net في موعد غايته 1 سبتمبر 2022.

وللمزيد من المعلومات عن الجائزة يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي: https://drive.google.com/file/d/1b5D7PRkXssR9f7S7AOuJsYmTB8hddFQc/view?usp=sharing

جدير بالذكر أن مصر فازت بالمركزين الأول والثاني لهذه الجائزة خلال العام الماضي 2021، حيث احتل الدكتور جلال زناتي المركز الأول عن دراسة بعنوان «تواصل بلا تواصل .. وسائل التواصل الاجتماعي كجيل رابع من الحروب وأثرها على المنطقة العربية: الأزمة والحل»، وفاز الباحث محمد العربى - مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية، بالمركز الثاني عن دراسته "مستقبل الوطن العربي.