وفد التنسيقية يشارك لليوم الثاني في ملتقى الشباب العربي لبناء الوعي

شارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لليوم الثاني في فعاليات ملتقى الشباب العربي لبناء الوعي والذي ينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني والمنعقد تحت شعار «أجيال تدعم قضايا الأمة».

الشباب العربي يكرم مستقبل وطن

وتقدم مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة بتكريم خاص لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تسلمته عنه النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وذلك كمنوذج فريد من نوعه ساهم في إثراء الحياة السياسية بمصر وعكس صورة حقيقية عن التمكين الحقيقي للشباب في الجمهورية الجديدة والذي وجب تكريمه في وجود عربي حافل بالهيئات والمنظمات العربية المشاركة بالملتقى .

وشارك كل من النائب طارق الخولي والنائب محمد عبد العزيز أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الجلسة الحوارية «أثر بناء الوعي الوطني في التصدي للأجيال الحديثة من الحروب - نموذج مصر قبل وبعد ثورة 30 يونيو القرار والاختيار»

أعضاء وفد التنسيقية

واستعرض النائبان، تجربة مصر في مواجهة مخطط جماعة الإخوان الإرهابية حيث انتصرت إرادة المصريين على الفكر المتطرف وانتصرت ثورة 30 يونيو لإرادة المصريين وأسهمت في صون أمن مصر وأمن الدول العربية .

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كل من النائبة سها سعيد عضو مجلس الشيوخ وامين سر التنسيقية ، النائب محمد عبد العزيز، والنائب طارق الخولي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما شارك من أعضاء التنسيقية، إيمان طلعت، محمد حامد ، شيرين خالد.