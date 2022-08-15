وكيل الأزهر يزور «منقذ الأطفال» في حريق كنيسة أبو سيفين.. ويشكره على شجاعته

حرص الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، على زيارة الشاب محمد يحيى، أحد أبطال الإنقاذ في كنيسة «أبو سيفين»، الذي هرع إلى الكنيسة فور رؤيته لاشتعال النيران بها لإنقاذ جيرانه المسيحيين، حيث اطمأن الأول على صحة الشاب، وشكره على شجاعته وتضحيته للمساعدة في إنقاذ إخوانه وجيرانه شركاء الإنسانية والوطن.

حادث حريق كنيسة أبو سيفين

وبحسب بيان، أبلغ وكيل الأزهر تحيات الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للشاب المصري الأصيل محمد يحيى، وتمنياته له ولجميع المصابين بالشفاء العاجل، مضيفًا أنَّ ما فعله هذا الشاب يعكس شجاعة وشهامة المصريين التي تظهر في المواقف الصعبة.

وكيل الأزهر يقدم واجب العزاء في ضحايا حريق الكنيسة

كما حرص وكيل الأزهر على زيارة مصابي الحادث بمستشفى إمبابة العام، ثم الذهاب لتقديم واجب العزاء في مقر كنيسة «الملاك ميخائيل» بإمبابة، يرافقه وفدٌ أزهري من قيادات وعلماء الأزهر في مقدمتهم الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر.