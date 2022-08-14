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شيخ الأزهر يعزي البابا تواضروس هاتفيا في ضحايا حادث كنيسة إمبابة

كتب:

مصطفى رحومه
09:27 م | الأحد 14 أغسطس 2022
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني، اتصالًا هاتفيًّا، مساء اليوم، من فضيلة الإمام الأكبر الدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وذلك لتقديم التعزية لقداسة البابا في وفاة ضحايا الحريق الذي وقع في كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بإمبابة صباح اليوم.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن خالص تعازيه في الضحايا، وصادق مواساته لأسرهم وذويهم متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد فضيلته أن الشدائد تجمع المصريين على قلب رجل واحد.

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بقلم مصطفى رحومه