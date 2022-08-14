وكيل الأزهر يزور مصابي كنيسة إمبابة على رأس وفد من قيادات المشيخة

زار الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، يرافقه نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ومحمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، على رأس وفد من قيادات الأزهر، مصابي حادث كنيسة إمبابة، الذين يتلقون العلاج بمستشفى العجوزة، وذلك للاطمئنان على سلامتهم ومؤازرة ذويهم.

حادث حريق كنيسة أبوسفين

وعبر وكيل الأزهر، للمصابين، عن حزنه الشديد لما أصابهم، ناقلًا لهم تمنيات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لهم بالشفاء العاجل، والعودة إلى منازلهم وذويهم سالمين معافين، مؤكدًا أن هذا الحادث الأليم أحزن المصريين جميعًا.

الأزهر يعزي البابا تواضروس الثاني

وتقدم وكيل الأزهر بخالص العزاء والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وجميع الإخوة المسيحيين والمصريين كافة في ضحايا حادث الكنيسة الأليم، مؤكدًا أنه من واجبنا كجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني الواحد مسلمين ومسيحيين، أن نُقدّم المواساة ونكون مع إخواننا وشركائنا في الوطن؛ لنكون بجوارهم جنبًا إلى جنب في هذه الظروف.

زيارة وكيل الأزهر للمصابين

ورافق وكيل الأزهر خلال زيارته للمصابين، كل من الدكتور محمد خضر، نائب رئيس جامعة الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور سمير أبوالخير، رئيس منطقة الجيزة الأزهرية.