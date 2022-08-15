البابا تواضروس: مساحة كنيسة أبو سيفين 120 مترا.. يعني متجيش شقة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه في وقت من الأوقات قبل أكثر من 10 سنوات، كانت عملية إنشاء كنيسة أمرا صعبا ومرهقا للغاية، وكانت هناك جهات كثيرة يتوقف عليها الموافقة على هذا الأمر، موضحًا أنه عندما وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، وأصدر مشروع قانون بناء الكنائس عام 2016، بدأت الأمور تمشي في نصابها الصحيح، لذلك كان عدد الأقباط في المنطقة المحيطة بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة في محافظة الجيزة كبيرا، بينما الكنيسة صغيرة للغاية.

بابا الإسكندرية: أطالب الأجهزة المسؤولة بالانتباه لأزمة مساحة الكنيسة

وأضاف «تواضروس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء دي إم سي»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي القاضي، ويعرض على شاشة «دي إم سي»، أن هناك العديد من الأماكن التي تقام بها الصلاة صغيرة بالنسبة لعدد الأقباط في المنطقة، «مساحة كنيسة أبو سيفين 120 متر، يعني متجيش شقة، أنا بطالب الأجهزة المسؤولة أنها تنتبه للنقطة دي، خاصة لو كانت الكثافة عالية والمكان ضيق، إما المكان يوسع بأي حال من الأحوال، أو يتم نقله لمكان أوسع، لكن مكان كنيسة أبو سيفين صغير وفي شارع ضيق».

يوم حزين عاشته مصر

وشهدت مصر يوما حزينا، أمس الأحد، عندما اندلع حريق في كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابة في الجيزة، بسبب ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن مصرع 41 شخصا بينهم عدد من الأطفال، وإصابة 14 آخرين.

ونجحت جهود الحماية المدنية والإسعاف في إخماد الحريق وسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التعزية لأسر ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، مؤكدًا أنه كأب يشعر بالألم لفراق الأبناء، «كلهم أبناؤنا وبناتنا وشعبنا»، مضيفا، في تصريحات تليفزيونية، أن طبيعة الحادث تزيد من هذا الألم، ولكنه شدد على أننا يجب أن نتحلى بالإيمان بأن الله هو الذي يعطينا الحياة وهو الذي يحدد موعد نهايتها، وكذلك الطريقة التي تنتهي بها حياتنا، حتى لو كانت الطريقة مؤلمة إلا أننا تعودنا أن نشكره على كل حال.

وفي سياق متصل، أوفد البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، وبرفقته القمص كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتبه والقمص رافائيل ثروت لزيارة مصابي حادث حريق كنيسة إمبابة الذي وقع بالأمس.

وودعت مصر المتوفين، حيث أقيمت صلوات تجنيز لهم في كنيستين بالوراق في الجيزة، نظرا لكثر عددهم.

وبدوره، وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خالص تعازيه لأسر ضحايا كنيسة المنيرة في إمبابة بمحافظة الجيزة، قائلا: «أتُابع عن كثب تطورات الحادث الأليم بكنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة، ووجّهت أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشكل فوري للتعامل مع الحادث وآثاره».

وأضاف الرئيس، في منشور عبر حسابه الرسمي على فيس بوك: «وجّهت بتقديم أوجه الرعاية الصحية للمصابين، وأتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يُعبد بها». وبعث عدد من زعماء العالم ببرقيات عزاء إلى مصر في ضحايا حادث كنيسة إمبابة وأعربوا عن أسفهم للحادث، متمنين للمتوفين الرحمة وللمصابين الشفاء ولأهل المتوفين الصبر والسلوان.