اختيار 16 مسرحية في مسابقة العروض القصيرة بمهرجان القاهرة التجريبي

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت عن قائمة المسرحيات المشاركة في مسابقة «العروض المسرحية القصيرة»، إذ جرى اختيار 16 عرضا مسرحيا، وتتراوح مدة العروض المختارة ما بين 15 دقيقة وحتى 30 دقيقة.

ومن العروض المختارة في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي العرض الليبي «إلى أين» من تأليف علي العبادي، وإخراج عوض الفيتوري ومن إنتاج المسرح الوطني بنغازي، كما يشارك العرض الإمارتي «اليوم الأخير.. ربما» تأليف وإخراج محمد فروخ ومن إنتاج أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

ومن مصر فيشارك كل من العروض التالية: «الختم الأخير» تأليف وإخراج محمد يحيى حسن وإنتاج فرقة Climax المستقلة، وعرض «اسمها أنثى» والتأليف نتاج ورشة ارتجالية وإخراج همت مصطفى وإنتاج نوادي المسرح - الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعرض «احتباس العسل» من تأليف نهى صبحي وإخراج أحمد أمين وإنتاج خاص برعاية مؤسسة مطاوع جروب للتطوير العقاري.

ويشارك من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية كل من عرض «بالونة مفسية» تأليف وإخراج ماريا أسامة وديع، وعرض «في مكان ما» تأليف وإخراج أسامة محمد، وعرض «سرير الدنيا» تأليف وإخراج محمد أيمن، وعرض «الانتظار» تأليف وإخراج عبد الرحمن الديب، أما عن العروض المشاركة من إنتاج قسم المسرح - كلية الآداب - جامعة الإسكندرية.

فيشارك كل من عرض «ألفريد بيتي» تأليف وإخراج محمد نجله وعرض «طاهرة» تأليف وإخراج مارينا عادل، وعرض «أشياء لا تشترى» تأليف وإخراج هناء عاطف، وعرض «أكبر أصغر» تأليف وإخراج روضة تامر.

وكذلك يشارك عرضان من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية هما عرض «الخروج» تأليف Spike Jonze وإعداد عائشة بسيوني وإخراج محمد يسري خليفة، وعرض «يشوبه شائبة» تأليف وإخراج مهند محسن الدسوقي، وأخيرا العرض المصرى السويسري «العابرون» تأليف عمر غايات وعماد إسماعيل وإخراج عمر غايات ومن إنتاج استوديو موروني.

لجنة مشاهدة واختيار العروض

وتشكلت لجنة مشاهدة واختيار هذه العروض من الدكتور محمد الشافعي، والدكتورة أسماء يحيي الطاهر، والمهندس حازم شبل، ويذكر أن الدورة الـ «29» لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، تقام في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2022، برئاسة الدكتور جمال ياقوت، وتحت رعاية وزير الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني.