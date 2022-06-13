مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يعلن العروض المشاركة في دورته الـ29

انتهت لجان المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة والعشرين برئاسة الدكتور جمال ياقوت، من مشاهدة العروض التي تقدمت للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان هذا العام، بعد أن تم إغلاق باب التقديم في 14 ابريل 2022، وكان تقدم للمشاركة في المهرجان هذا العام (55) عرضا أجنبيا، و(90) عرضا عربيا، و(58) عرضا مصريا، بإجمالي 203 عروض مسرحية.

وفيما يخص العروض الأجنبية الخاصة بمهرجان المسرح التجريبي تشكلت لجنة مشاهدتها من، المخرج عصام السيد، المخرج والسينوغراف عمر المعتز بالله، الناقد خالد رسلان، والناقد باسم عادل، واختارت اللجنة العروض التالية:

عروض أجنبية فى مهرجان المسرح التجريبي

العرض المسرحي (WRONGLAND) من اليونان، العرض المسرحي (The Last 15 Seconds) من كندا، العرض المسرحي (White Light) من سويسرا، العرض المسرحي (The Women Soccer Players) من المكسيك، العرض المسرحي (Robot) من إسبانيا/ بولندا، العرض المسرحي (Dust Circus) من البرازيل، العرض المسرحي (Symbiosis) من بولندا.

واختارت اللجنة عددا من العروض في قائمة الانتظار، في حال اعتذار أو تعذر مشاركة أي من العروض السابقة، كما اختارت إدارة المهرجان عرضين أجنبيين هما: العرض المسرحي (Hydráos) إخراج إديتا براون، من النمسا، والعرض المسرحي (ILLUSION) من إخراج فابيو أومودي، من إيطاليا.

أما العروض العربية، تشكلت لجنة مشاهدتها من: المخرج ناصر عبد المنعم، المخرج هاني المتناوي الكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، السينوغراف محمود صبري، واختارت اللجنة العروض التالية:

العرض المسرحي (منفيستو) من سوريا، العرض المسرحي (الطابور السادس) من الكويت، العرض المسرحي (الكوميديا الإلهية) من تونس، العرض المسرحي (إعادة ضبط المصنع) من العراق، العرض المسرحي (شا طا را) من المغرب، والعرض المسرحي (المنديل) من سوريا.

واختارت اللجنة عددا من العروض في قائمة الانتظار، في حال اعتذار أو تعذر مشاركة أي من العروض السابقة، كما اختارت إدارة المهرجان العرض المسرحي (أخر مرة) إخراج وفاء طبوبي من تونس.

العروض المصرية في المهرجان

أما العروض المصرية، تشكلت لجنة مشاهدتها من: الدكتور حاتم حافظ، أستاذ الدراما والنقد، المخرج هاني عفيفي، المخرج ومصمم الرقص مناضل عنتر، الناقد محمد مسعد، واختارت اللجنة العروض التالية للمشاركة في المسابقة الرسمية:

العرض المسرحي (هلاوس) إنتاج مركز الهناجر للفنون وإخراج محمد عبدالله والعرض المسرحي الراقص (قتال)، إنتاج فرقة داير للإنتاج الفني، وتصميم رقص وإخراج شيماء شكري، كما اختارت اللجنة، عرضين مسرحيين في قائمة الانتظار في حال اعتذار أو تعذر مشاركة أي من العروض السابقة.