أبرز المعلومات عن المكرمين في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

يكرم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في حفل الختام المقرر انعقاده في السابعة مساء يوم 19 ديسمبر الجاري، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، 6 شخصيات مصرية أسهمت في الحركة المسرحية.

1- عصام السيد - مصر

مخرج مصري له الكثير من الأعمال المسرحية بالقطاع العام والخاص، حاز على العديد من الجوائز، من ضمنها «الدولة للتفوق»، وأشرف على العديد من المشروعات الفنية، أهمها: استديو ديزني للدوبلاح، وورشة الإخراج بمكز الإبداع الفني وغيرها.

تقلد عصام السيد العديد من المناصب، من بينها: مدير المسرح الكوميدي بالتليفزيون، رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، المنسق العام لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي من الدورة 23: 26.

2- خالد الطريفي - الأردن:

مخرج أردني حاصل على بكالوريوس الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، أخرج العديد من الأعمال المسرحية، من ضمنها: ماري انطوانيت، شمشون ودليلة، طراطير، وغيرها.

شارك «الطريفي» في العديد من المهرجانات، وحصل على العديد من الجوائز من بينها: أفضل «سنوغرافيا بمهرجان قرطاج، وإخراج مهرجان المسرح الأردني، وعرض بمهرجان دول البحر الأبيض المتوسط».

3- حسن الجريتلي - مصر:

تخرج من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة في الدراما والأدب الفرنسي، وحصل في 1981 على دبوم الدراسات العليا - جامعة السوربون، في الإخراج للوسائل السمعية والبصرية، وعمل منذ ذلك الحين في المسرح والسينما بفرنسا ومصر، وأسس فرقة الورشة المستقلة عام 1987.

وارتبط مسرح حسن الجريتلي بتطور فرقة الورشة التي مر بمراحل عدة من الاقتباس والتمصير واستلهام الحياة اليومية والثقافة الشعبية المصرية.

4- جان جاي ليكا - فرنسا:

سينوغراف فرنسي صمم أكثر من 200 عمل مسرحي في العديد من دول العالم، وحاز على العديد من الجوائز، وعمل مع مئات المخرجين، ومنذ 1976 حتى 2000، عمل مخرج تقني مع المخرج الإنجليزي بيتر بروك.

ثم عمل جان جاي ليكا خبيرا مسرحيا في بعض الفرق بأمريكا وإسبانيا وفرنسا والنرويج وألمانيا وروسيا.

كما عمل كممثل في بعض الأعمال المسرحية، ونظم بعض الورش الفنية في الدول المختلفة، وأنشأ مدرسة مسرحية للتقنيات والمساخات في لشبونة بإسبانيا وموسكو بروسيا.

6- ناجي الحاي - الإمارات:

ناجي الحاي ممثل وكاتب ومخرج مسرحي من الإمارات، رئيس مركز الشباب، أحدث تغييرا كبيرا في المسرح الإماراتي والخليجي.

أسس «الحاي» المسرح الصحراوي في الإمارات، وشارك بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دروته 1991، وقدم العديد من التجار بالمختلفة، اهتم فيها بالممثل كعنصر رئيسي، كما ظهر في العديد من المهرجانات بفرنسا واسبانيا أذربيجان وغيرها.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ28، والتي تحمل اسم الدكتور فوزي فهمي، وتستمر الفعاليات حتى 19 ديسمبر الجاري، ويرأس المهرجان الدكتور جمال ياقوت، ويبلغ مجمل جوائزه مليون جنيه.