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بريد الوطن.. قولى أحبك

كتب:

الوطن
10:43 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

قولى أحبك قلبى ليس ينتظر

قد ضاق قلبى فكيف القلب يعتذر

إن مر طيفك فى عينى أعاتبه

أهفو عليه ولكن مللنى السهر

لا ليل يسمع شكوانا معذبتى

لا أهل ترحم لا خل ولا بشر

كل الحكايا هنا يا ليل أحفظها

أشكو هواك ويبقى الشوق والأثر

ما لى أراك على الهجران باقية

قولى بربك كيف الحب ينتحر

الحب بيت به الأرواح قد عشقت

وحوت يونس لا يبقى ولا يذر

إنى أحبك حباً لا بديل له

وما تركتك لكن خاننى القدر

                                                     منصور حسين 

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