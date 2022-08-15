بريد الوطن.. قولى أحبك

قولى أحبك قلبى ليس ينتظر

قد ضاق قلبى فكيف القلب يعتذر

إن مر طيفك فى عينى أعاتبه

أهفو عليه ولكن مللنى السهر

لا ليل يسمع شكوانا معذبتى

لا أهل ترحم لا خل ولا بشر

كل الحكايا هنا يا ليل أحفظها

أشكو هواك ويبقى الشوق والأثر

ما لى أراك على الهجران باقية

قولى بربك كيف الحب ينتحر

الحب بيت به الأرواح قد عشقت

وحوت يونس لا يبقى ولا يذر

إنى أحبك حباً لا بديل له

وما تركتك لكن خاننى القدر

منصور حسين

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. «الوطن» تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com