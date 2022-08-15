بريد الوطن.. قولى أحبك
كتب:
الوطن
10:43 م | الإثنين 15 أغسطس 2022
صورة تعبيرية
قولى أحبك قلبى ليس ينتظر
قد ضاق قلبى فكيف القلب يعتذر
إن مر طيفك فى عينى أعاتبه
أهفو عليه ولكن مللنى السهر
لا ليل يسمع شكوانا معذبتى
لا أهل ترحم لا خل ولا بشر
كل الحكايا هنا يا ليل أحفظها
أشكو هواك ويبقى الشوق والأثر
ما لى أراك على الهجران باقية
قولى بربك كيف الحب ينتحر
الحب بيت به الأرواح قد عشقت
وحوت يونس لا يبقى ولا يذر
إنى أحبك حباً لا بديل له
وما تركتك لكن خاننى القدر
منصور حسين
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