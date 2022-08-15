بريد الوطن.. تعريفات غير عادية لكلمات عادية

«المثالية» هى حلم جميل يصعب تحقيقه على أرض الواقع، و«النجاح» إحساس مبهج يكون دون طعم إذا لم يشاركك أحد فيه، و«الحب» توافق روحى ووجدانى وتكيف مع العيوب وليس توافقاً مادياً، و«الوفاء» دليل على الحب والإخلاص، و«التشجيع» أمر له تأثير السحر فى تكوين إنسان مبدع، و«الإنسان» خلقه الله من طين ونفخ فيه من روحه، فإذا سمت روحه أصبح فى مصاف الملائكة، وإذا تدنت أخلاقه أصبح مثل الدواب، و«التوازن النفسى» شعور متكامل يشعر به الطفل بوجود الأم والأب معاً، و«الصبر» نعمة زرعها الله فينا لنتحمل مصائب الدنيا، و«السعادة» شعور جميل نبحث عنه، ولكننا لن نجده كاملاً فى الدنيا، و«الأطفال» أجمل فئة تتعامل معها، تحبك حباً خالصاً، لا تنافقك، و«الهدف» أمل لا يأتى جملةً واحدة ولا يتحقق فجأة، بل يحتاج إلى خطوات عديدة لكى يتحقق، كل الذى عليك أن يكون هدفك نبيلاً وتتحلى بالصبر، ويكون أملك فى الله كبيراً، فسوف يتحقق، و«القوة الحقيقية» هى الثبات والوقوف على قدمك مرة أخرى بعد التعرض لهزات، أما أن تظل بدون فترات ضعف، فهذا لا يمت للقوة بأى صلة، و«الأزمات» دوامة متجددة لا آخر لها، فإذا رضينا واحتسبنا كان لنا الثواب من الله، و«الحياة» تتبدل بها الأدوار، فالابن الصغير الذى يقوم أبواه بتدليله، يصبح هو المسئول عنهما فيما بعد.

مروة مصطفى حسونة

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