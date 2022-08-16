بدء حصاد «ملك التسالي».. ومزارعون: كيلو «اللب الكاوتش» بـ60 جنيها

بدأ اليوم موسم حصاد محصول «اللب الأبيض الكاوش»، والذي يعتبر من المحاصيل المميزة في محافظات الوجه البحري، وخاصة محافظة كفر الشيخ، فهو من المحاصيل الصيفية والتي تحقق عائدًا جيدًا للمزارعين.

بداية موسم الحصاد

يقول «الجالي عبده»، مزارع من أبناء المحافظة: «بدأنا موسم الحصاد لمحصول اللب الكاوتش، وحصدنا ثلاث فدادين من المحصول، والذي حقق إنتاجًا يصل إلى 700 كيلو للفدان الواحد وهو إنتاج متميز ويتبقى لنا فدان آخر سوف نحصده خلال أيام»، معربا عن أمله في أن يحقق سعرا جيدًا للمحصول، موضحا أن سعر الكيلو حاليا يصل لـ60 جنيها.

المحصول وتوزيعه

ويشاركه في الرأي محمود صابر، الذي يقول إن «فدان اللب الكاوتش يكلف خلال موسم زراعته نحو 10 آلاف جنيه كمصروفات للفدان الواحد، وينتج خلال موسم الحصاد ما بين 600 كيلو جرام، لـ700 كيلو جرام ويصل سعره إلى 40 ألف جنيه وهو أمر جيد».

ومن جانبه، أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن موسم حصاد «اللب الكاوتش» بدأ بإنتاجية متميزة، وهو محصول يباع حر من المزارع للتجار، وتوفر مديرية الزراعة الندوات الإرشادية للمزارعين بالذهاب للحقول لزراعة دون أي أمراض.