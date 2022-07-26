شعبة الفاكهة: لا صحة لانتشار البطيخ والخوخ المهرمن.. مجرد سوء تخزين

شهد سوق الفواكه والخضراوات انخفاضًا كبيرًا في الفترة الماضية، بسبب انتشار التوسعات الزراعية، وثبات حجم المبيعات في فصل الصيف.

العرض والطلب

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك بعض الأصناف انخفضت وبعض الأصناف بها تحركات، وهذا يرجع إلى العرض والطلب من خلال البورصة التي ينتج عنها البيع والشراء.

سوء تخزين

نفى نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، انتشار البطيخ والخوخ والكانتالوب المهرمن، حيث إن وزارة الزراعة نفذت حملات وأخذت عينات من الأسواق والمزارع والباعة الجائلين ولم يثبت أي حالة من أنواع التسمم، ولكنه من المتوقع أن يكون سوء تخزين.

استقرار الأسعار

وأضاف النجيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الأسعار مستقرة وفي حالة انخفاض عما كانت عليها في السابق نتيجة الزيادة في الإنتاج خلال الفترة الصيفية، حيث إن فصل الصيف يعد إنتاجيًا أكثر من فصل الشتاء في الخضروات والفاكهة، موضحا أنه يوجد انخفاض ملحوظ جدا في أسعار الخضراوات وأبرز انخفاضاته، الباذنجان، الفلفل، الطماطم، البطاطس، البصل. وشهدت الفاكهة أيضا انخفاضا في الأسعار مثل العنب، التين، المانجو، البطيخ.

وأشار نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن التوسعات الزراعية في ظل التغيرات المناخية والتغيرات السياسية والاقتصادية هي التي جعلت مصر مستقرة في الأسعار، حيث إنه لم يوجد توسعات وتغيرات فكانت مصر ستتأذي مثل باقي الدول من الإنتاج، مضيفًا أن مصر الآن تصدر موارد زراعية مثل الموالح والبطيخ والكثير من الفواكهة والخضراوات الأخرى.

حجم المبيعات خلال الصيف

وقال حاتم النجيب إن حجم المبيعات في تغير دائم من حيث فصول السنة، مشيرًا إن كل موسم يختلف عن الآخر في المأكولات والمشروبات، مضيفا أن هناك إنتاجية أعلى من فصل الشتاء.